Cristina Pedroche sufre las consecuencias del posparto: "Me da pánico salir"

Hace un mes que Cristina Pedroche se convertía en madre. Una experiencia increíble que ha cambiado su vida por completo. La colaboradora de televisión ha querido ahora compartir la realidad del posparto, que por supuesto no está siendo fácil. Ella es muy dada a compartir todo lo que está viviendo en cada momento de su vida y por supuesto, ahora que no atraviesa la mejor etapa también ha querido hacerlo público.

Las consecuencias del posparto están siendo horribles para ella y ahora que se cumple un mes del parto, lo cuenta: "Hoy hace un mes que nació mi hija. Y también, hoy hace un mes que yo nací como madre. Todo lo que tiene que ver con ella es perfecto, maravilloso y está lleno de amor. Sin embargo mi posparto está siendo intenso. No es que tenga días buenos y otros malos es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar “estable”. La niña es buenísima y casi ni llora pero cuando lo hace siento que me arañan el alma, como si se me desgarrara, me duele en un sitio que no sabía ni que existía", ha empezado explicando Cristina Pedroche.

La colaboradora de televisión llora todo el rato

Y no ha dudado en contar qué le está pasando junto a una imagen en la que aparece paseando junto al carrito de su hija: "Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué. En este mes no estoy saliendo nada de casa, a andar un rato (con ella siempre) y poco más. Me da pánico salir. Que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita teta donde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla del coche está bien, si tendrá frío o calor… Y aunque estoy trabajando en ello, la verdad, no me está resultando fácil".

Aún así, busca planes para disfrutar de esta nueva etapa y lo ha hecho por las calles de Madrid: "Hoy como era su cumplemes hemos salido a comer fuera, y ya hemos dado una vuelta con el carro. Me agarraba a él como si se me fuera la vida en ello (porque así lo siento), en los bordillos prácticamente cogía el carro al vuelo para que la beba no notara cambios bruscos. Sé que tengo que relajarme para disfrutar más pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir. No sé cómo dar las gracias a todas las personas que me están ayudando y que me están haciendo sentir que no estoy sola y que es completamente normal lo que me pasa y lo que siento. De verdad, GRACIAS❤️. Y a todos los que estáis por aquí mandándome cariño. 🙏🏽 Gracias.💕 (Poco a poco volveré, lo prometo❤️)", anuncia segura de que llegará una etapa mejor.

Cristina Pedroche está necesitando ayuda profesional

Al momento personal que atraviesa se suma que su intensidad en las redes sociales le ha hecho recibir muchas críticas, con las que por supuesto tiene que lidiar también. Y es que Cristina Pedroche está viviendo una auténtica montaña rusa de emociones. A pesar de la inmensa felicidad que supone tener en brazos a su bebé, no está siendo fácil enfrentarse al posparto, tal y como ha confesado. La presentadora, además, tiene que lidiar con los mensajes más duros: "Es agotador tener que explicar cada cosa que hago, y tener que recibir todo este odio siempre", denunciaba.

Todo estallaba después de que compartiera una foto de ella misma en bikini, apenas unas semanas después de dar a luz. Poco después aseguraba que tenía que protegerse: "Todo este revuelo siempre pasa factura. Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija. Necesito estar bien para ella". Ahora mismo sigue en el camino de hacerse poco a poco con la nueva situación personal.