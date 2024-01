La romántica felicitación de Cristina Pedroche a David Muñoz por su cumpleaños

Que Cristina Pedroche vive en una continua luna de miel con su marido no es nada nuevo. La presentadora no pierde la ocasión para gritar a los cuatro vientos lo enamoradísima que está de David Muñoz y es contante los gestos públicos que ambos se dedican. Pero este lunes la ocasión lo merece, más si cabe. El mejor chef del mundo está de cumpleaños. Este lunes 15 de enero cumple 44 años entre fogones y estrenando paternidad. El matrimonio dio la bienvenida a su pequeña Laia este verano, en julio, su primera hija en común. Un nacimiento que ha puesto la guinda a la relación de la mediática pareja que se remonta a casi una década. Aprovechando esta fecha tan señalada, Cristina ha compartido unas bonitas palabras con un único destinatario: chico. "El amor de mi vida", como ella misma le define.

Las tiernas palabras de Cristina Pedroche a Dabiz Muñoz en su 44 aniversario

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida (en versión adulta). Qué suerte tuvimos de encontrarnos y de mirarnos de verdad. Marido, me haces mejor y no se me ocurre mejor compañero de aventuras que tú (sea la que sea). Hoy es tu cumpleaños pero el regalo lo tengo yo todos los días. Te amo. Te amamos", ha escrito Cristina Pedroche en su cuenta oficial de Instagram. Ahí, la también influencer acumula algo más de tres millones de seguidores. Junto con estas bonitas palabras, ha compartido una bonita foto junto a Dabiz Muñoz, como también se le conoce, delante de una tarta. Las velas que acompañan el pastel dejan constancia de los nuevo dígitos que estrena el chef, nombrado en noviembre el mejor cocinero del mundo por tercer año consecutivo

La publicación suma cerca de 53 mil 'Me gusta' y un sinfín de comentarios de buenos deseos para el marido de La Pedroche. Para celebrar esta fecha tan señalada, el matrimonio ha elegido el restaurante del madrileño, DiverXO, considerado, también, uno de los mejores del mundo. La presentadora y David Muñoz se han convertido con el paso de los años en una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. Lo suyo fue un auténtico flechazo, como relató la propia Cristina en 'El Novato', el programa del futbolista Joaquín Sánchez. Se conocieron en un 'showroom' de una marca de deporte en 2014 y menos de un año después de dieron el 'sí, quiero' en una íntima boda. "Ni en mis mejores sueños había imaginado algo parecido. Estoy muy orgullosa de ti. Como marido, como profesional y ahora también como padre. Pensaba que no podía estar más enamorada de ti pero cuando te veo cómo la miras, cómo la hablas… Me derrito", escribía en sus redes sociales la colaboradora a propósito del octavo aniversario de su boda.

El primer cumpleaños de David Muñoz como padre

"Tengo una pregunta seria, ¿tener 44 años es haberle dado la vuelta al jamón?", ha compartido David Muñoz en sus redes. "Feliz cumpleaños Marido. Te amamos. Y por el jamón no te preocupes que cuando se acabe tú haces un buen caldo con el hueso", le ha contestado Cristina Pedroche. La mujer del chef no ha querido desaprovechar la cuenta oficial del padre de su hija para dejar constancia, también por ahí, del amor que le profesa. Se trata de una fecha más que señalada para el madrileño que, por primera vez, celebra su cumpleaños al lado de su pequeña Laia.