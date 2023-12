Cristina Pedroche revela la primera pista de su vestido para las Campanadas

La cuenta atrás más especial de Cristina Pedroche ha comenzado. Queda menos de un mes para que la vallecana protagonice su aparición más esperada del año de la mano de las Campanadas de Antena 3. Como cada año, se espera que la esposa de David Muñoz dé pistoletazo de salida al 2024 por todo lo alto y con un atuendo que no deje a nadie indiferente. Algo que lleva consiguiendo con creces desde la Nochevieja del 2014, en la que se enfundó en un espectacular vestido negro de tul que probablemente nada tenga que ver con el que luzca en apenas unas semanas.

Así lo ha revelado ella misma a través de su cuenta de Instagram. Y es que, pese a que Cristina Pedroche no suele desvelar ni un solo detalle del look con el que inaugurará el Año Nuevo, en esta ocasión ha querido causar la máxima expectación entre sus seguidores. Para ello, ha compartido una serie de imágenes de todos los trajes que ha utilizado para después escribir un breve texto: “Yo creo que estando ya en estas fechas puedo decir algo… No es de ningún color que ya haya llevado otros años…”, ha confesado.

Con sus palabras, la de Vallecas deja entrever que su próximo vestido no será ni de color blanco, dorado, plateado, negro, azul o rosa. Estas han sido las tonalidades de las que ha hecho gala a lo largo de los últimos nueve años, y que ahora dejará de lado para acogerse a un nuevo outfit que promete romper con todos los moldes anteriores.

David Muñoz y Josie, las personas de máxima confianza de Cristina Pedroche

Si hay algo que no sufrirá alteraciones es su equipo de confianza. Un año más, Cristina ha confiado el diseño de su traje a Josie pese a las críticas a las que ambos han hecho frente con algunas de sus polémicas creaciones estilísticas. Unos comentarios que, lejos de desanimar al diseñador, hacen que crea más en sí mismo: “Estamos contentos, súper satisfechos, después de ocho años, cada vez disfruto más las críticas, me he divertido muchísimo (…) No era fácil de entender, hay mucha gente que no ha entendido nada”, explicaba en ‘Espejo Público’, haciendo referencia al último look de la madrileña, centrado en un mensaje de ACNUR con el que visibilizaba la realidad de los refugiados.

Por si fuera poco, hace tan solo unos días Dabiz Muñoz mencionaba el vestido escogido por su esposa para dar la bienvenida al 2024: “He visto todo, faltaría más, y si no me deja verlo, lo veo igualmente (…) El trabajo que hacen ella y Josie durante todo el año, que es un trabajo muy creativo, de verdad que yo creo que la gente fliparía si viese todo el trabajo que tiene detrás, hasta el nivel conceptual. Yo creo que además tiene también un mensaje superbonito y superpotente”, aseguraba. ¿Conseguirá sorprender a los espectadores?