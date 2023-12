Cristina Pedroche revela un detalle inédito del nombre completo de su hija Laia

Cristina Pedroche vive un momento muy dulce en lo personal. El nacimiento de su primera hija Laia la tiene totalmente volcada con su faceta de mamá primeriza. A esto hay que sumar que su chico, Dabiz Muñóz, cuyo impresionante cambio físico es más que evidente, ha sido elegido el mejor chef del mundo recientemente. Galardón internacional que se ha llevado por tercer año consecutivo, validando más si cabe su éxito entre fogones. La presentadora ha sido la última invitada de 'Joaquín, el novato', presentado por Joaquín Sánchez, y se ha confesado como nunca sobre aspectos de su maternidad nunca antes conocidos. También se ha referido a la decisión que tomó tras el nacimiento de su niña en relación con su nombre completo. Una decisión que, valga subrayar, generó todo tipo de críticas.

El motivo por el que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz 'intercambiaron' los apellidos de Laia

A pesar de su idílica vida, a Cristina Pedroche hay algo que se le resisten: las redes sociales. Ya se ha vuelto habitual que cualquier contenido que publicar desate la ira entre los usuarios. Una realidad a la que la presentadora se ha referido en incontables ocasiones, dejando entrever que el odio exacerbado que recibe le afecta. Cuando la pequeña Laia vino al mundo, las críticas se recrudecieron a medida que ella fue compartiendo detalles de su maternidad. Más aún, de su complicado posparto. No ha sido un camino de rosas para la mujer de David Muñoz.

Otra de las cuestiones que suscitó todo tipo de comentarios tiene que ver con el nombre completo con el que la pareja decidió registrar a su hija, Laia Pedroche Muñoz. De este modo, optaron por poner el apellido de la también empresaria por delante del de su marido. Una opción que, en la actualidad, ofrece en el registro civil de nuestro país, pero que todavía no es tan habitual como parece. "Hay una ley que te permite 'intercambiar' el orden de los apellidos. Es una opción que te da el registro civil. A mi me gustaba Laia Pedroche. Siempre tuve claro que mi hija se iba a llamar Laia. Me gustaba desde pequeña. Laia Pedroche porque Muñoz hay muchos. Y a David le pareció bien", le ha contado a Joaquín Sánchez.

Los planes sobre la futura maternidad de la Pedroche, al descubierto

La presentadora se ha confesado como nunca con el exjugador del Betis. Muy dada ha compartir los pormenores de su vida en redes sociales, desde que se convirtió en mamá ha medido al milímetro los detalles que revela sobre su hija. Ahora conocemos, de boca de Cristina Pedroche, a quien se parece la pequeña Laia, algo a lo que no se había referido hasta ahora. "Cuando Laia nació, era clavada a David. Muy blanquita… Pero tiene los ojos muy oscuros, la mirada... La niña es un híbrido. Se parece a los dos. Pero cuando se ríe soy yo. En fotos parece más David, pero cuando la conoces en persona…", ha confesado.

Sobre sus planes de convertirse nuevamente en mamá, la de Vallecas lo tiene claro. "Es muy buena. Es una niña trampa. Esta me está diciendo 'quiero una hermanita'. Yo quiero tener otra niña, sí. El embarazo fue muy bueno, el parto también. Lo que me da miedo es el posparto. Sí me gustaría tener otra hermanita para Laia, otra hija", ha sentenciado.