1 No le afectan las críticas que recibe a través de las redes

A pesar de las críticas que pueda recibir, la que fuera reportera de ‘Sé lo que hicisteis’ es una mujer feliz: «Me veo plena, feliz, me gusta mucho la mujer en la que me estoy convirtiendo y me siento orgullosa de los pasos que estoy dando. Me gusta pensar que los hombres me ven como un igual. Que haya hombres que me intenten mirar desde arriba me da mucha pereza, no les doy ningún tipo de protagonismo.»