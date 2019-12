7 Cristina Pedroche, pieza clave del fin de año nacional

Pedroche ha asegurado que el look que ha elegido para la noche más especial del año es muy determinante: «Este año o triunfo por todo lo alto o me hundo. Este año es más riesgo, este año no tiene nada que ver. Se que siempre digo lo mismo pero ahora que lo veo con perspectiva digo joe es que los demás son muy guays pero son otra cosa, este año es otro concepto, es otra cosa».