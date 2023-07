Tan solo una semana después de dar a luz a su primera hija, Cristina Pedroche ha querido compartir cómo están siendo estos primeros días y ha explicado sus problemas con la lactancia materna. "Me pongo a escribir esto ahora que veo la luz al final del túnel, porque antes no hubiera podido. Lactancia. Qué bonito me sonabas cuando estaba embarazada", ha afirmado a través de su perfil de Instagram.

La colaboradora ha reconocido que todo parecía "fácil" en un primer momento después de haber consultado libros y manuales. Sin embargo, la práctica se ha alejado mucho de la teoría. "Incluso tuve sesión con @albapadibclc para aclarar dudas antes de que Laia naciera. Parecía que lo tenía controlado pero no". Cristina Pedroche ha explicado que cuando nació su pequeña Laia se enganchó perfectamente al pecho, pero la cosa se complicó. "Yo no prestaba mucha atención al agarre, solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y enseguida me salieron dos grietas, una en cada teta".

Una experiencia dolorosa para Cristina Pedroche

La de Vallecas ha indicado que durante los primeros días se enfrentaba a cada toma con "miedo, dolor, lágrimas, dudas de si podría con ello, si tirar la toalla". También ha hecho hincapié en que estaba en una montaña rusa de emociones debido al postparto y ha precisado de tiempo para comprender la situación. "Tener la certeza de que lo estaba haciendo bien, que iba por el buen camino, que todo lo que sentía era normal". Ha acompañado este mensaje de unas fotos en las que posa con hojas de col en el pecho que ayudan a desinflamar las mamas.

Termina este sincero post agradeciendo el apoyo de su familia, también la ayuda de Alba Padró -consultora internacional de lactancia-. A esta última le ha dedicado unas bonitas palabras: "Con su cariño, con sus palabras de fortaleza diciéndome que no dudaba que lo conseguiría. Gracias a ella y a su app @lactapp_lactancia he tenido todas las respuestas a mis preguntas. La labor que hacen por las mujeres y la lactancia es digna de reconocimiento. De verdad, GRACIAS". Este mensaje ha recibido un aluvión de reacciones de mujeres que se han visto identificadas. "BRAVO por visibilizarlo!! Me pasó lo mismo, la lectura y formación a veces no es suficiente. ÁNIMO! Aunque al principio pueda ser duro, luego tiene muchas ventajas!", afirmaba una seguidora.