Cristina Pedroche presume de espectacular figura en bikini casi un mes después de dar a luz

El pasado 14 de julio, tal y como publicaba en exclusiva SEMANA, Cristina Pedroche y David Muñoz daban la bienvenida a su primera hija en común, la pequeña Laia. Desde entonces, la presentadora se ha encargado de mostrar la realidad del postparto y la lactancia materna. Tres semanas después de dar a luz, la de Vallecas ha posado en bikini para mostrar su espectacular figura, que se encuentra prácticamente igual que antes del embarazo.

Cristina Pedroche se ha grabado frente al espejo luciendo un pequeño y colorido bikini con el que ha mostrado sin ningún tipo de filtros su cuerpo postparto. Según ella misma ha explicado, su rápida recuperación se debe gracias al deporte y a la comida sana. En concreto, la presentadora no dejó de hacer su rutina de ejercicios durante el embarazo, algo que ha contribuido a que vuelva a tener prácticamente la misma figura que la que tenía antes de su embarazo,

"3 semanas y dos días de posparto. Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación", asegura. Por otro lado, la de Vallecas también revelaba que está a la espera de poder volver a su rutina de ejercicios una vez que le den el visto bueno y le hagan una valoración del suelo pélvico. "Ahora estoy haciendo algunos ejercicios más de respiración", aclaraba. De la misma forma, Cristina Pedroche se ha mostrado inmensamente feliz de poder estar dedicándole mucho tiempo a la pequeña Laia. Se le cae la baba con ella y no le cuesta nada reconocerlo.

Presume de figura, pero le llueven las críticas

A pesar de que ha querido hablar de su caso particular de recuperación al mostrar su figura postparto, lo cierto es que sus palabras no han gustado a muchos. La presentadora ha recibido un aluvión de críticas y diversos usuarios en las redes sociales le han echado en cara que su estado físico también se debe a su situación de privilegio. "Ya cansa tanto seguimiento de los postpartos de las famosas intentando normalizar el proceso cuando realmente solo buscan lucirse", "Tu mérito es tener tiempo y dinero. Gracias por ese mensaje tan dañino para tantas mujeres", "No ayudas a la presión social que sufre la mujer", "Bien por ti. Y bien por todos los postpartos tan distintos que tienen las mujeres", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.