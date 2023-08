Cristina Pedroche comparte la primera foto con su hija Laia

Cristina Pedroche está viviendo una de sus etapas más dulces, aunque, tampoco está siendo todo un camino de rosas, como ella misma ha confesado. Desde que nació su hija Laia a finales de julio, la excolaboradora de 'Zapeando' comparte con todos sus seguidores cómo está viviendo el camino de la maternidad, que tiene días de todo. No está siendo un posparto fácil, pero también hay tiempo para celebrar. Este jueves, volvía hacer uso de su Instagram, pero, en esta ocasión para compartir un momento más que feliz: el primer posado con su pequeña, fruto de su matrimonio con el chef Dabiz Muñoz.

Cristina Pedroche, fiel a su promesa tras el nacimiento de Laia

En la imagen, se puede ver a la mamá primeriza, muy sonriente y mirando a su hija mientras le da el pecho mientras esta come tranquila debajo de un cubre lactancia. Es la primera vez que Cristina y su hija acuden a un restaurante. Un momento muy especial para ambas que la presentadora ha querido inmortalizar. "Amo mi cuerpo. Ha dado vida y ahora da alimento, que es lo mismo que seguir dando vida. Me dicen que lo estoy haciendo bien, pero es mi hija la que lo está haciendo muy bien. Yo solo la acompaño con amor y paciencia", escribe.

Con esta fotografía, Cristina se reafirma en la drástica decisión que tomó antes del nacimiento de Laia y que ya compartió, también a través de su Instagram. Consciente de la viralidad que posibilita las redes y de la presencia de muchos 'haters' en el mundo digital (del que ella ha sido víctima en varias ocasiones), la de Vallecas tiene claro que no va a exponer a su hija. De ahí que, en el primer posado de la bebé, no muestre su rostro. De hecho, no muestra absolutamente nada, protegiendo así su privacidad al máximo.

"Ya sabéis que levanto mucho odio y mi meta en la vida ahora es cuidar y proteger a mi hija. Si ya recibo muchos mensajes feos sobre ella sin haber mostrado ni un pie suyo, no quiero ni imaginar lo que podría ser si lo hago. Sé que la mayoría sois adorables y me dais mucho cariño, pero tendrá que ser ella cuando sea mayor la que decida si quiere que se la conozca o no. Gracias por la comprensión", fueron las palabras de Cristina Pedroche en ese momento. Dicho y hecho. La mamá de Laia Pedroche Muñoz la va a mantener al margen de las redes sociales todo el tiempo que le sea posible.

