La colaboradora de ‘Zapeando’ tiene dudas sobre si dar o no las Campandas este año después de que nuestro país esté pasando por un delicado momento.

Cristina Pedroche tiene muchas dudas sobre la Navidad de este año. La situación por la que pasa nuestro país por culpa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus hace que no esté siendo un año normal. Y por este motivo, Cristina se plantea si dar o no las Campanadas como hace desde 2014. Hay que recordar que la colaboradora de televisión protagoniza todos los años el momento más esperado: cómo es el vestido que ha elegido para tomar las uvas en la Puerta del Sol de Madrid.

Aunque no es muy dada a compartir ciertos aspectos de su vida por las redes sociales, Cristina ha abierto su corazón para compartir con sus seguidores todas las dudas que tiene en este sentido: «Ahora os quiero contar un poco cómo me siento. No sé si es porque se acerca mi cumpleaños y me pongo más nerviosa de lo normal, o porque estamos viviendo un año complicado, atípico, raro, un año malo», empezaba explicando.

Cuando quedan apenas unas semanas para que lleguen las Navidades más atípicas, Cristina Pedroche explica: «Se acercan las Campanadas. Me entran los nervios, los nervios de siempre, pero este año más, porque son nervios de inseguridad, miedos, es que no lo sé… Me siento rarísima», continúa develando sin poder esconder su tristeza.

Es la primera vez que tiene estos sentimientos encontrados: «Por un lado es un sueño y me parece lo más dar las Campanadas y despedir el año con todos vosotros, pero por otro lado, tengo dudas. Dudas porque hasta me planteo si tendría que dar las Campanadas. Pienso que podría ponerme un vestido más sobrio, pero dejaría de ser yo. Pero no quiero que alguno se sienta ofendido porque yo intente en ese momento celebrar la vida, seguir adelante», desvela.

Exponiendo su preocupación Cristina no resuelve sus dudas y se atreve a pedir a sus más de 2,8 millones de seguidores que le ayuden: «Estoy… tengo muchas dudas. Por otro lado pienso que si hay gente que se entretiene viéndome esa noche, criticándome o no criticándome pues ya he conseguido que alguien piense en otra cosa, pero está siendo un año muy duro para todos, os cuento estas dudas para ver qué opináis».

Aunque estamos de acuerdo en que todos sus seguidores se decantarán por el sí de Cristina Pedroche en la Puerta del Sol, no hay dudas de que la presentadora y colaboradora de televisión tenga estas dudas. El año está siendo muy complicado y ella cree que no es el momento para polémicas como si ha gustado o no su estilismo para dar las Campanadas. Lo que tiene claro es que en el caso de que su aparición -siempre esperada y criticada- se haga efectiva será porque está convencida de que hará que la gente se olvide de sus problemas por un instante. ¿Qué decisión tomará Cristina finalmente?