Cristina Pedroche no necesita jugar la lotería de Navidad para considerarse afortunada. Su mayor premio es poder tener a su lado a su marido, David Muñoz. Así es como ha reivindicado la importancia de su pareja en su vida el mismo día que toda España espera haber sido agraciada con el sorteo. ¿Y cómo lo ha hecho? Compartiendo un espectacular beso con Londres, decorado de manera navideña, como postal.

La presentadora ha viajado a Londres, donde el chef lleva las riendas de sus restaurantes ‘StreetXO’, que cada día funcionan más y mejor. Durante los últimos días ha compartido varias instantáneas en la capital británica y una de ellas es esta, toda una oda al amor que siente hacia Muñoz.

Ver esta publicación en Instagram Let it snow, let it snow, let it snow… ⛄️❄️❤️ Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 16 Dic, 2019 a las 9:01 PST

A Cristina Pedroche siempre le ha gustado presumir de los sinceros sentimientos que siente por David Muñoz. Además, estas fotos llegan a pocos días de que la de Vallecas vuelva a ser la protagonista indiscutible de la Navidad. El próximo 31 de diciembre dará las Campanadas por sexto año consecutivo y ya ha amenazado con que su look va a ser «rompedor». Saber qué vestido va a utilizar para comerse las uvas siempre es uno de los misterios mejor guardado de estas fechas.

Sea cual sea, Cristina Pedroche dejó hace algunos días la puerta abierta a que fueran sus últimas Navidades dando las Campanadas: «Cada año me voy superando y este año puede ser la cima. Es que tengo el listón tan alto que me da miedo y prefiero quedarme en la cresta de la ola. Pero Josie -el estilista responsable del vestido- me ha dicho que el año que viene tengo que estar embarazada, que me tengo que quedar embarazada en el mes de mayo para que en las campanadas del año que viene esté embarazada»