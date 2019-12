¿Se ha equivocado Cristina Pedroche desnudándose en las calles de Madrid? ¿Vale todo por la audiencia? La presentadora está a punto de vivir uno de los días más importantes del año. Desde 2014, la presentadora y colaboradora de televisión es una de las personas de las que más se habla durante el mes de diciembre. Y es que el secreto del vestido que elige para dar las Campanadas mantiene en vilo a muchos de sus seguidores.

Aunque tiene muchas personas que la apoyan, sus estilismos con transparencias o con poca ropa son criticados por muchos, que piensan que Cristina Pedroche elige este tipo de looks únicamente para llamar la atención y conseguir la mayor audiencia de Antena 3 en la batalla de las cadenas de televisión durante la emisión de las uvas.

Sin embargo, sus actos puede entenderse que contradicen lo que la presentadora de televisión luego enmascara con un discurso en defensa del feminismo y sobre el empoderamiento de la mujer.



Las gente no ha tardado en pronunciarse en las redes sociales y gran parte ha sido para criticar esta actuación: «A esta tía la aplaudís, pero eso lo hace un tío y a parte de multa se come tres días en calabozos… así no llegamos a ningún lado», «Deberías de destacar por ser profesional dando las uvas, no por tu vestimenta. Tienes que aprender mucho de Anne Igartiburu…», «Ganas de crear polémica y ser centro de atención», «Es cuestión de hacer caja. Todo tiene un precio… No te equivoques», apuntan.