Cristina Pedroche, harta: "Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental"

Desde que dio la bienvenida a la pequeña Laia, Cristina Pedroche está viviendo una auténtica montaña rusa de emociones. A pesar de la inmensa felicidad que supone tener en brazos a su bebé, no está siendo fácil enfrentarse al posparto, tal y como ha confesado. La presentadora, además, tiene que lidiar con las críticas que recibe vía redes sociales. "Es agotador tener que explicar cada cosa que hago, y tener que recibir todo este odio siempre", denunciaba.

Asimismo reconocía que la culpa era suya por abrirse a sus seguidores. Todo surge a consecuencia de una de sus últimas publicaciones donde muestra su cuerpo en bikini semanas después de dar a luz. "No pensaba que se iba a liar todo esto", ha reconocido. Ha querido acercar su caso personal, sin más pretensiones. "Yo he tenido un muy buen embarazo sin ningún problema médico que me haya hecho coger más peso ni nada, además de haberme cuidado con deporte y la alimentación. He subido la evolución de mi cuerpo desde el principio hasta ayer, poniendo énfasis en lo orgullosa que he estado de todos los cambios que ha ido dando mi cuerpo para poder dar vida", explicaba.

Cristina Pedroche, sin filtros

Las últimas semanas no han sido fáciles, tal y como ha recordado. "He hablado de lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros días de lactancia, de todas las sombras que estoy teniendo durante el posparto que has he necesitado una psicóloga perinatal". Recuerda que es solo su experiencia personal que desea compartir para ayudar a otras mujeres. "Todos los pospartos son reales y no me considero mejor madre que nadie. Y estoy trabajando para tampoco sentirme peor madre que nadie". Añade que está descansando poco porque cada dos o tres horas tiene que dar el pecho a su hija -de la que no se ha separado ni un segundo desde que nació-: "Todo este revuelo siempre pasa factura. Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija. Necesito estar bien para ella".

Cristina Pedroche concluye el extenso mensaje agradeciendo el apoyo de aquellos que sí la han entendido. "A los que no, a los que me deseáis esas cosas feas, a los que me insultáis, a los que me mandáis todo este odio... os abrazo, porque está claro que necesitáis más amor en vuestra vida. Feliz verano a todo".