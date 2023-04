Cristina Pedroche, en la recta final de su embarazo, habla de sus miedos antes del parto

Cristina Pedroche no puede estar más feliz con su embarazo. La presentadora de Atresmedia afronta la recta final de esta etapa maravillosa llena de proyectos profesionales e ilusión. Es la actual imagen del evento de Samsung y sus nuevas televisiones y habla con SEMANA sobre cómo está llevando todos estos cambios. Es momento ahora de planificar la llegada del bebé. Una noticia que conocen desde hace tiempo y que le hizo tanto a ella como a su pareja, Dabiz Muñoz, una gran ilusión. "No sé cómo te puedo querer ya tanto sin haberte tenido entre mis brazos", le escribía a su bebé en los cuatro meses de gestación.

"Cuando me enteré de que iba a ser madre sentí mucha ilusión. Un poco de shock pero también mucha felicidad", nos contaba en la presentación. Se encontró igual de emocionada cuando le dijeron que, finalmente, lo que espera es una niña: "Me quedé en shock".

Nos desvela en esta entrevista cómo se encuentra actualmente y nuevos detalles sobre su embarazo. ¿Tiene ya pensado cómo quiere que sea su parto?, ¿siente alguna molestia? Estas son sus respuestas.

Cristina, tu primer embarazo. ¿No tienes ninguna molestia?

No, estoy cansada. Pero es que cuando haces las cosas con tanto gusto....Es que estoy muy feliz. Cuando llego a casa sí estoy más cansada de lo normal y tengo mucho sueño todo el rato.

¿Y la tripa?, es algo a lo que no estabas acostumbrada

Es que es muy fuerte. Ahora me empieza a costar ponerme calcetines, porque ya sabéis que uso los calcetines de dedos. Tardo un poco más que una persona normal. Cuando tienes tanta consciencia de tu cuerpo te vas dando cuenta de todos los cambios. Cada día que me levanto el centro de gravedad de mi cuerpo cambia.

¿Le pones música a tu bebé?

Le pongo la canción de 'Flowers' de Miley Cyrus, le voy a dar las herramientas para que sea una guerrera.

¿Cómo va el tema del nombre?

No lo quiero decir porque, de repente, nace, ves otra carita y cambias.

¿Estabais buscando el bebé?

No poníamos medios. Dijimos, si surge y viene bien. Es como si como nunca va a ser el momento y pues surgió muy rápido, demasiado rápido, pero muy felices.

¿Cómo fue ese momento en el que te enteras que estás embarazada?, ¿Cómo reaccionaste?

Fue justo cuando yo me fui nos fuimos a Yucatán, no en verano, sino en noviembre. Allí ya me notaba rara, me daba todo asco, no me gustaba el café ni muchos olores. Salgo muy cansada y yo pensé que era el jetlag y ya está. Previamente me había hecho un test porque no me bajaba la regla. Tenía un ciclo como raro, me hice la prueba y dio negativo así que me olvidé. Vida normal y todo, me hice un tatuaje, bebí alcohol... Al final me hice las pruebas pero ya cuando volví. Estábamos en el sofá y ese domingo tenía como ganas de vomitar, pero sin llegar a hacerlo. Nunca he vomitado, no ha llegado tan lejos y pensé que algo me está pasando. Me hice el test y según hice pis, la primera gota cayó dio positivo.

¿Cuál es tu mayor miedo respecto a este embarazo?

Que esté todo bien. Voy con muchísima ilusión a todas las ecografías pero siempre, cuando me ponen el catéter, miro el corazón.

¿Ya sabes cómo te gustaría que fuese tu parto?

Sí, pero tengo una mente flexible. Lo que quiero es que sea un parto respetado y en el que seamos mi bebé y yo los protagonistas. Al final, por mucho que lo lleves todo planeado, si la niña no quiere ponerse bien de espalda, pues lógicamente tiene que acabar en cesárea y no pasa nada. Lo que quiero es que cuando la matrona y la ginecóloga me digan "está pasando esto", que yo sepa que está pasando eso y qué va a ser lo que van a decidir de todo.