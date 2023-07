Cristina Pedroche desvela el problema con sus "pezones agrietados"

Cristina Pedroche está viviendo un posparto con muchos altibajos. Nada le hacía más feliz que tener a la pequeña Laia en sus brazos, pero desde que naciera el pasado 14 de julio, no todo está siendo una camino de rosas. Y es que la colaboradora de televisión no solo ha pasado por una crisis con la lactancia materna, sino que además, le han salido grietas en los pezones. Ha sido ella misma la que ha desvelado lo que le ha ocurrido.

"Y estoy cansada pero muy contenta. Las grietas de los pezones están muy muy bien. Ya no me duele al darle el pecho. He leído que a los 15 días hay crisis por el crecimiento pero yo vivo el presente y ahora mismo estoy feliz", ha desvelado Cristina Pedroche hace unas horas desde su casa, tumbada en una tumbona. Poco a poco va viendo luz al final del túnel dentro de lo complicado que se hace a veces la maternidad.

La colaboradora de televisión habla de las grietas de sus pezones

No es el primer problema con el que se encuentra Cristina Pedroche durante los primeros días de maternidad. Y es que también ha tenido que acudir a una psicóloga perinatal: "El posparto es duro. Muy duro. A veces lloro sin saber muy bien el porqué y no me salen las palabras. La lactancia es muy dura y con las grietas lo he pasado muy mal, pero ahora estoy mucho mejor. Y preparándome para las futuras crisis de lactancia que puedan venir. También he necesitado la ayuda de una psicóloga perinatal, que me ha ayudado a entender mejor el proceso y a saber que todo es normal y que no estoy sola", empezaba diciendo.

Esa ayuda le ha hecho ahora estar mejor: "Ahora me siento más fuerte y por eso comparto todo esto porque quizás alguna mujer está psando por lo mismo, que sepa que no pasa nada por buscar ayuda y que por supuesto, no está sola. No estamos solas", terminaba diciendo sobre cómo está llevando el posparto, que para ella no está siendo fácil.

Ha tenido que acudir a profesionales

Pero no ha sido lo único de lo que ha hablado. Cristina Pedroche quiso compartir con sus seguidores todo lo que ha vivido en las últimas semanas. De hecho, ha revelado también de cuántas semanas estaba cuando se puso de parto: "De 40+2. Yo estoy contando mi experiencia que es igual de real y válida que la de otras mujeres. Ni soy mejor mujer por no haberme puesto la epidural o haber tenido parto natural en vez de cesárea, ni mejor madre por estar queriendo que la lactancia sea un éxito. Pero tampoco peor. Este es mi caso y ya está. Y yo estoy muy contenta porque iba muy preparada para todo lo que pudiera surgir y al final salió mejor de lo imaginado. Por mucho que yo quisiera una cosa el parto es cosas de dos, mía y de mi beba y ella también hizo un gran trabajo. Somos un gran equipo y estoy feliz", decía con orgullo por todo lo vivido.