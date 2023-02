Cristina Pedroche desvela cuál es el sexo de su bebé: la emotiva carta que le ha escrito

Cristina Pedroche, poco a poco, se va soltando a la hora de hablar de su hijo. Aunque no es fácil para ella, en esta ocasión ha utilizado el universo 2.0 para enviarle una carta a su bebé y descubrir al final su sexo. La presentadora ha desvelado que es una niña y que siente el amor más grande, un sentimiento inexplicable sobre el que se ha intentado confesar. A continuación reproducimos la misiva al completo:

"Carta a mi bebé:

No sé cómo te puedo querer ya tanto sin haberte tenido entre mis brazos.

Es un amor que no puedo explicar.

Yo siempre intento razonarlo todo y buscar palabras a mis sentimientos pero contigo es algo que se me escapa de las manos, imposible de definir.

A veces tengo la sensación de que no quiero que salgas al mundo exterior nunca, me da miedo, quiero tenerte siempre dentro de mí para protegerte y cuidarte.

Pero como eso no es posible te prometo que voy a ser la mejor madre del mundo, te lo voy a dar todo.

Me voy a esforzar al máximo para darte la mejor educación, te daré todas las herramientas y opciones para que puedas elegir tu propio camino cuando seas mayor.

Y si quieres que aprenda a cocinar, por ti estoy dispuesta a que tu padre me enseñe.

Pero sobre todo te juro que siempre tendrás a tu madre cuando la necesites. Te voy a dar todos los cariños y besos del mundo.

Es que me deshago en la idea de poder mirarte y abrazarte.

De alimentarte con mi propio cuerpo.

Sé que todavía queda bastante para eso, pero cada día que pasa estoy más cerca de poder acariciarte.

De momento espero que te estén gustando las canciones que te pongo, como las bailo para ti y todo lo que te cuento cada día.

Estamos a mitad de camino, y lo estamos haciendo muy bien. Tú y yo, juntas.

Te quiero hija".

