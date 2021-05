«El jueves por la noche falleció mi abuela tras haber estado 18 días luchando en el hospital contra la COVID», ha escrito la presentadora.

Cristina Pedroche ha sufrido uno de los golpes más duros de su vida después de tener que haberle dicho adiós a una de las mujeres más importantes de su vida. La presentadora de Antena 3 ha perdido a su abuela a causa del COVID. Ha sido ella misma quien ha confirmado la triste noticia a través de sus redes sociales.

«Despedirse de alguien es muy doloroso pero hacerlo en esta situación, la verdad, es horrible. El jueves por la noche falleció mi abuela tras haber estado 18 días luchando en el hospital contra la COVID«, ha comenzado a explicar Cristiana Pedroche a través de su cuenta de Instagram junto a una imagen del momento exacto en el que la presentadora captó un arcoíris mientras se encontraba en el tanatorio. Asimismo, ha indicado que solo un reducido número de personas pudieron ir a darle el último adiós. «Ella, a través de este arcoíris, quiso estar presente«, recalca.

La de Vallecas insiste en que los abuelos deberían ser eternos y a pesar de que ya no estén junto a nosotros, «los tenemos presentes en nuestros corazones». Una de las presentadoras estrellas de Antena 3 ha querido agradecer al personal sanitario del hospital Infanta Leonor por «tratar con tanto cariño a mi abuela«.

Tras compartir con sus seguidores la triste noticia, la de ‘Zapeando’ ha querido lanzar una profunda reflexión acerca de la situación de emergencia sanitaria. «Me gustaría dar las gracias, una vez más, a todos los sanitarios por el maravilloso trabajo que están haciendo para todos. El virus sigue estando entre nosotros y sigue llevándose vidas cada día como la de mi abuela. Aunque se levanten algunas restricciones debemos ser responsables, debemos seguir teniendo mucho cuidado, y por supuesto cuando nos llamen, tenemos que vacunarnos, es la única manera de salir de esta», sentencia.

Un nuevo varapalo para la presentadora

La triste noticia llega casi un año después de que Cristina Pedroche tuviera que darle el último adiós a su abuela Dominga, quien fallecía en abril de 2020 a causa del coronavirus. “Están siendo días muy duros. Días horribles. Parecen sacados de una pesadilla de la que, no solo quiero, sino que NECESITO despertar. Están falleciendo muchas personas (no solo a causa del virus) y no nos dejan despedirnos de ellos. No nos dejan estar con nuestros familiares, no nos dejan velarles”.

“Darles el último adiós nos hace ser seres humanos. Estar acompañados en el duelo.Sé que la causa por la que todos estamos luchando es más importante y por eso no salgo de casa, por eso no voy a darle un último beso a mi abuela Dominga”, aseveró por entonces a través de sus redes sociales. Meses después de este duro varapalo y días antes de presentar las Campanadas, la presentadora no podía evitar reprimir el llanto al escuchar a Pablo Motos lanzar un profundo discurso sobre aquellas personas que han perdido a sus seres queridos por el coronavirus.