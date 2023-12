Cristina Pedroche se desnuda a escasos días de las Campanadas

Video: @cristipedroche Instagram

Apenas quedan cinco días para la aparición televisiva más esperada del año para Cristina Pedroche. No será hasta el próximo 31 de diciembre cuando la de Vallecas vuelva a la carga en Antena 3 y desde la Puerta del Sol, dispuesta a hacer historia una vez más con su look escogido para las Campanadas. Sin embargo, ya se ha dejado ver a través de redes sociales de una manera totalmente inesperada.

Con el objetivo de rendirse homenaje a sí misma por cumplir una década como maestra de ceremonias de las Campanadas, Cristina Pedroche ha compartido un vídeo completamente desnuda. En el clip en cuestión, la esposa de David Muñoz recorre sin ropa algunos de los rincones más emblemáticos de Madrid mientras de fondo se escuchan los mensajes que ha dado a lo largo de los últimos años el 31 de diciembre.

“10 años atrás nunca me hubiera imaginado esto, y aquí estamos una vez más. Ya no queda nada. Este domingo 31 de diciembre os espero a todos desde la Puerta del Sol… #PedrocheCampanadas Por cierto, ¿os habíais dado cuenta?”, se ha preguntado en el pie del vídeo en cuestión, en el que aparece también su esposo dándola apoyo como de costumbre.

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de minutos la publicación ha reunido casi 50 mil ‘me gusta’ y comentarios no solo de rostros conocidos como el de su marido, sino también de sus tres millones de seguidores. Y es que, todos ellos esperan como agua de mayo que Cristina aparezca de nuevo en pantalla con un outfit que promete no dejar a nadie indiferente.

Llega la Navidad más especial para Cristina Pedroche

Podría decirse que Pedroche está a punto de hacer frente a su Navidad más especial. Fue durante el pasado mes de julio cuando SEMANA pudo saber en exclusiva que la vallecana había dado a luz a su primera hija junto a Dabiz Muñoz. Una buena nueva que ha marcado por completo el transcurso de su vida y así lo ha reflejado la propia comunicadora a través de su cuenta de Instagram.

Además, estos días previos a la bienvenida al 2024 no estarían siendo nada fáciles para Cristina. La maestra de ceremonias está viviendo unas horas un tanto complicadas a consecuencia de la llegada del periodo: “Estoy empezando la Navidad un poco ‘regulinchi’. Me ha bajado la regla (casi con una semana de retraso) y me tiene tirada en el sofá casi sin poder moverme. Me volvió la regla cuando la niña cumplió 3 meses y los primeros días están siendo horribles. Muchísimo peor que antes del embarazo”, ha aseverado la colaboradora de ‘Zapeando’.

Sin embargo, lo más probable es que este pequeño bache no le impida disfrutar al máximo de su noche televisiva más especial. Aunque guarda en secreto y bajo llave todo detalle de su outfit, lo que está claro es que Cristina ha contado con la ayuda de Josie para volver a hacer historia en la pequeña pantalla. ¿Lo conseguirá?