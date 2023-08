Sonsoles Ónega sale en defensa de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche está de nuevo en el centro de la diana de los 'haters'. La última polémica en la que se ha visto inmersa tiene que ver con una publicación en redes en la que muestra su espectacular figura en bikini tres semanas después de dar a luz. La presentadora, asidua a compartir cómo está viviendo el posparto de su hija Laia, ha recibido un aluvión de críticas por lo que muchos entienden no es la realidad de la mayoría de madres. Sonsoles Ónega no ha podido aguantarse y ha salido en apoyo de la colaboradora.

"Tu mérito es tener tiempo y dinero, Cristina Pedroche"

Todo comenzaba con el último 'post' en redes de la mujer de David Muñoz. En este, se la podía ver luciendo un minúsculo dos piezas. Pero no ha sido la imagen lo que ha encendido las redes, sino las palabras que ha compartido Pedroche: "Tres semanas y dos días de posparto. Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación. Ahora estoy haciendo algunos ejercicios más de respiración".

El mensaje de la de Vallecas no ha caído bien y decenas de mujeres han saltado a criticar su postura. A pesar de que su intención era hablar de su caso específico, algo que ha subrayado con énfasis, muchos usuarios le han echado en cara que no haga alusión a su situación privilegiada a la hora de hablar de su recuperación. "Tu mérito es tener tiempo y dinero. Gracias por ese mensaje tan dañino para tantas mujeres", "No ayudas a la presión social que sufre la mujer", "Bien por ti. Y bien por todos los postpartos tan distintos que tienen las mujeres", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.

"No entiendo el lío que se ha montado"

Sonsoles Ónega ha querido hacer un alto en sus más que merecidas vacaciones, indignada por el revuelo que se ha formado por el mensaje de Cristina Pedroche. Junto a la imagen que antecede, en la que se la puede ver haciendo deporte, ha compartido unas contundentes palabras en su cuenta oficial de Instagram.

"En la foto de la recuperación del cuerpo de Cris hay muchas enseñanzas valiosas que ya me gustaría haber tenido a mano durante mis embarazos y las recuperaciones de las cesáreas. Pero no había redes sociales o no era tan fácil aprender de los que han aprendido antes que tú. Pedroche es como los DERECHOS. Tienen que existir, pero no son una obligación. Es decir, a mí me gusta que existan tías como ella, pero no es una obligación ser como ella. No sé si me explico", comenzaba diciendo, muy tajante.

No es costumbre que Sonsoles entre en polémicas, pero algo de esta en cuestión le ha tocado la fibra. "Al deporte y a la buena alimentación he llegado tarde. Las que curramos tenemos (como mucho) una hora libre para nosotras y nos da no sé qué dedicárnoslo. ERROR. Eso también lo he aprendido a mis 45. Nadie lo hará por ti. Ni tus hijos, ni tu novio, novia o lo que sea que tengas", escribía a continuación.

Confesaba entonces que, aunque a ella también le gusta hacer deporte, efectivamente, no siempre encuentra el tiempo. "Me gustaría hacer ejercicio como Cristina, pero no puedo. Hay mil razones y supongo que mil excusas. Me conformo con trotar, hacer algo de pesas y alguna moñada más que veo en las redes sociales". Para terminar, le ha dado las gracias a su compañera de Atresmedia por compartir este tipo de mensajes a favor del deporte y el cuidado a una misma.