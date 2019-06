Aunque hace varios años que las copas menstruales se convirtieron en una opción a las compresas y los tampones, hoy en día todavía son muchas las mujeres que no se han animado a usar este producto que, según sus adeptas, les ha cambiado la vida. Una de estas personas es Cristina Pedroche que, tras confesar en una storie que es una de esas usuarias devotas a la copa menstrual, ha recibido tal avalancha de dudas y preguntas que ha decidido hacer un post para resolverlas.

“Hoy he subido una story diciendo que usaba la copa menstrual y he recibido muchísimos mensajes. Unos positivos, contándome que ellas también la usaban y estaban muy contentas, otros negativos, diciéndome que era una guarrada que lo contara (estos por supuesto los obviaré) y otros mensajes con muchas dudas. Las comparto y os cuento mi experiencia”, escribe Cristina antes de entrar de lleno en el tema.

La primera de las preguntas a la que ha respondido es sobre el tiempo que debe pasar entre cada cambio. “Me la cambio antes de irme a trabajar y me aguanta todo el día hasta que llego a casa. Unas 10 horas, puede estar hasta 12”, revela Pedroche que, además, confiesa que desde que la utiliza se ha dado cuenta de que no sangra tanto, “con las compresas aunque solo sea una gota parece que se mancha mucho más”.



La de ‘Zapenado’ también asegura que se puede practicar deporte con la copa puesta, es más, ella no ha cambiado su rutina y sigue corriendo, haciendo yoga y pinos como si nada. “No se nota nada, no duele, no molesta… y si lo hace es porque no está bien colocada, así que, sácala, lávala y vuélvela a poner”, aconseja.

Uno de los temas más espinosos puede ser el de la limpieza, sobre el que también ha hablado. “Antes de usarla en cada ciclo, la meto en agua hirviendo. Después, entre puesta y puesta, simplemente la lavo bien con agua calentita. Y cuando termino la vuelvo a hervir para ya guardarla hasta el siguiente mes”, cuenta Cristina, que no duda en asegurar que comprarse la copa menstrual ha sido “una de las mejores decisiones que tomé hace ya muchos meses”.

Para terminar, ha querido desmontar un falso mito, que la sangre huela, “quitaos ese pensamiento. Lo que pasa es que algunas compresas y tampones llevan perfumes y productos químicos como los blanqueantes que afectan al olor. Al llevar todos estos ‘ingredientes’ es obligatorio cambiarlos cada 4 horas como máximo”, explica.