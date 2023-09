Cristina Pedroche se confiesa sobre su vuelta al trabajo y su estado de ánimo

Cristina Pedroche dio a luz a su hija Laia el pasado 14 de julio, fruto de su matrimonio con David Muñoz. La colaboradora de televisión ha estado contando todo acerca de lo duro que es la maternidad, pero también nos ha dejado ver lo feliz que está al lado de su hija, a la que adora. Sin embargo, tocaba separarse de su hija. Y es que decidía volver al trabajo apenas dos meses después de convertirse en madre por primera vez.

Acompañada de su equipo de trabajo, Cristina Pedroche abandonaba las instalaciones de Atresmedia, hasta donde se dirigió para estar en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. Al salir, no dudó en confesarse sobre lo que suponía volver al trabajo y sobre cómo se encuentra. Y es que la colaboradora de televisión aún no está recuperada del parto: "Yo estoy bien, poco a poco, estaré un poquito mejor. Tengo la ayuda de profesionales, de mi familia y de David, por supuesto. Estoy muy bien rodeada. Estoy feliz", ha reconocido.

Además, tiene claro que su vuelta al trabajo no será intensa: "Seguimos trabajando, pero vuelvo al trabajo dos meses despúes. Eso sí, me lo voy a tomar con calma, iré poco a poco. Hoy he venido aquí (refiriéndose a las instalaciones de Atresmedia), la semana que viene igual no vengo, la siguiente a lo mejor un día... Me voy, que se me sale la leche", ha declarado entre risas a la reportera.

¡Dale al play para escuchar las declaraciones de Cristina Pedroche!

Vídeo: Europa Press.

Y ha querido revelar a quién se parece la pequeña. Cristina lo tiene claro: "Se parece a David. Yo quería que fuera morenita, pero no, es muy blanquita, tiene la naricilla del padre. Los ojos, eso sí, son grandes, y en eso sí que se parece a mí, y en las manitas". Pero esto es algo que no le disgusta, porque como siempre ha dicho, adora a su marido. Ahora ese amor se ha dividido y le sobra: "Me sobra amor", reconoce con una sonrisa en su rostro.