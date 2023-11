Cristina Pedroche confiesa su gran miedo y las redes se ceban con ella

Vídeo: @cristipedroche

Cristina Pedroche vive un momento muy dulce en lo personal. El nacimiento de su primera hija Laia la tiene totalmente volcada con su faceta de mamá primeriza. A esto hay que sumar que su chico, Dabiz Muñóz, cuyo impresionante cambio físico es más que evidente, ha sido elegido el mejor chef del mundo. Galardón internacional que se ha llevado por tercer año consecutivo, validando más si cabe su éxito entre fogones. A pesar de su idílica vida, parece que las redes sociales se le resisten. Ya se ha vuelto habitual que cualquier contenido que publica desate la ira entre los usuarios. Una realidad a la que la presentadora se ha referido en incontables ocasiones, dejando entrever que el odio exacerbado que recibe le afecta.

Desde que se ha convertido en mamá, la mujer del afamado chef ha compartido las dificultades que ha ido experimentando durante la maternidad. Especialmente, durante el posparto. No ha sido un camino de rosas, como ella misma lo ha definido. Hoy ha echado mano, de nuevo, de su Instagram para compartir uno de sus grandes miedos. Lo ha hecho con un vídeo, recién llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas junto a su hija y mirando directamente a cámara. "Me sigo poniendo muy nerviosa cuando salgo por la terminal por si hay prensa. Y más ahora que llevo a la niña, más nerviosa aún. Si ya de por sí son muchas horas y no me apetece salir con esta cara, con la niña menos. Me pongo muy histérica. Menos mal que está dormidita. La he puesto así tapada para que no se la vea. No me gusta", relataba con los ojos vidriosos.

Cristina Pedroche recibe un aluvión de odio tras su confesión

La reacción más que negativa de los usuarios no se ha echo esperar. Cristina Pedroche ha recibido un aluvión de críticas y odio desproporcionado, que ella misma ha compartido también en sus redes, después de confesar su gran miedo. "Estás fatal de la cabeza. Te ha hecho muy mal ser madre", le ha comentado un anónimo. "Qué tonta eres, te pones nerviosa por todo", le ha señalado otro. "Exagerada eres un rato...", le espetaba un 'hater'. "Y cuando empiece a andar, ¿le vas a comprar un burka? ¿Os meteréis en un búnker a vivir? Lo tenéis jodido", le ha escrito un usuario.

La vallecana no ha podido evitar pronunciarse sobre estos mensajes que se contaban por decenas y le han pillado totalmente fuera de juego. "Os juro que no me venía venir todo el odio que ha generado ese vídeo. Lo he grabado cuando ya estábamos en el parking y ya había sucedido. No es solo que no la saquen fotos, es lo que genera alrededor. Si no hay prensa y salimos rápido, nadie mira. Pero con la prensa se llama mucho la atención y me pongo nerviosa", ha comenzado escribiendo en su Instagram.

Un mensaje que no se ha quedado ahí. "Yo no escondo a la niña. Cada vez que alguien me pregunta, enseño fotos y vídeos bien orgullosa. Pero sí que la protejo de todo este odio que recibo y así lo seguiré haciendo. Solo pido respeto, nada más", ha sentenciado. Unas palabras que dejan entrever el hartazgo que siente por los constantes señalamientos de los que es objeto cortesía del mundo digital.