La profunda carta de Cristina Pedroche en el tercer mes de su hija Laia

La maternidad ha supuesto un antes y un después en la vida de Cristina Pedroche. La presentadora, que dio a luz a su hija Laia el pasado 14 de julio, ha reflexionado sobre el momento que atraviesa en una sincera carta que ha hecho partícipes a sus seguidores en redes. "Hoy hace 3 meses del mejor día de mi vida. Acompañaba a mi hija a nacer de la mejor manera posible. Con mi familia y con un equipo médico increíble a mi lado".

La presentadora ha trasladado cómo vivió aquella inolvidable jornada en la que se convirtió en madre. "Pensé que nunca había sido tan feliz, que nunca me había sentido tan empoderada, tan mamífera y tan mujer. De verdad que pensaba que no podía ser más feliz. Y cada mañana cuando me despierto, o más bien cuando me despierta mi hija, me doy cuenta de que el amor y la felicidad siempre va a más", indica.

Cristina Pedroche habla de las dificultades del posparto

Durante estos últimos meses, la de Vallecas ha compartido cómo está viviendo el puerperio. "Y sí, hay ratos malos, que lloro sin explicación, que me da mucha pena muchas cosas y que no me entiendo ni yo. Pero eso es el posparto, abandonar la mujer que era para dar la bienvenida a la nueva mujer que soy. Sigo pasando ese duelo. (Además hoy hay que incluir a mi amiga la regla que no se ha querido perder la celebración del cumplemes y justo me ha bajado hoy de nuevo🫣)".

Cristina Pedroche concluía la misiva subrayando que el día más feliz de su vida no fue con motivo del nacimiento de su hija. "Hoy es el día más feliz de mi vida, y mañana más". Acompaña este mensaje de un cuadro que le regalaron tras el parto y que le emociona por cada detalle que ilustra. "Me reconozco y me da un pellizco en el corazón".

Está siendo una etapa muy dulce para ella que está saboreando junto a su marido, David Muñoz, con quien se casó en octubre de 2015. El matrimonio forma el mejor tándem al cual se ha unido la pequeña Laia.