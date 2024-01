Cristina Pedroche, acusada de presunto plagio por su vestido de las Campanadas: su enorme parecido al de Becky G

Cristina Pedroche ha vuelto a liarla. La presentadora de Antena 3 se ha metido a la audiencia en el bolsillo, pero no todos han aprobado su look. Una vez más ha presentado las Campanadas con un outfit rompedor, esta vez con el más efímero de todos. Rinde tributo a la madre naturaleza, de hecho, era 80% agua, por lo que si hubiera llovido no hubiera quedado ni rastro de él. Si bien ha sido diseñado por la firma sostenible de Paula Ulargui y ha estado acompañada por su equipo creativo, liderado por Josie, no ha podido evitar ser acusada de presunto plagio. Una polémica en la que ni mucho menos es la primera vez en la que se ve envuelta. Desde el pasado año cuando llevó una escultura de una paloma en su pecho y donde fue comparada con India Martínez a cuando se convirtió en "hada del bosque" con un diseño muy similar al que llevó la modelo Laetita Casta en 1999 sobre una pasarela. Homenaje, plagio o inspiración, palabras a las que en este 2024 planean de nuevo sobre su nombre.

Cristina Pedroche y Becky G, comparadas en redes sociales por el evidente parecido con el diseño de las Campanadas

Así amanecíamos en Twitter, donde más de un usuario mostraba varias fotografías del enorme parecido que existe entre la pieza de Cristina Pedroche con un vestido lucido por Becky G, el cual vio la luz en el año 2022. De ahí que para más de uno las fechas no cuadren. Aunque obviamente uno cubre más que el otro, el tejido, el color e incluso la forma en la zona superior se asemejan. Un evidente parecido que le ha llevado de nuevo a protagonizar el escándalo dentro y fuera del universo 2.0. Similitudes que han revolucionado las redes, pero escenarios y proyectos completamente distintos sí. Mientras la colaboradora de 'Zapeando' ha optado por enfundarse en él para convertirse, a buen seguro, en lo más visto un año más, Becky G lo lució para un reportaje de una revista estadounidense. En concreto, para posar en uno de los números de Variety, donde en el verano de 2022 se dejó ver rompedora para hablar de su música y su éxito gracias a su talento.

Otros bombazos de Cristina Pedroche tras las Campanadas

Nos remontamos al año 2019 cuando el vestido de Cristina Pedroche repleto de flores recordó al que lució Laetitia Casta en un desfile bridal de Yves Saint Laurent de finales de los 90. Aunque él salió del paso y confesó sus verdaderas inspiraciones, consiguió volver a hacer ruido y volver a dar que hablar. Tres años después, en 2022, volvió a repetirse la misma historia. Un presagio que hizo Josie, su amigo y diseñador, días antes del gran día de Pedroche en televisión. "Se va a liar con las acusaciones de plagio, pero estoy tranquilo", dijo. No se equivocaba.