Cristina Pedroche está viviendo uno de sus momentos más dulces con su embarazo y, aunque siempre se ha caracterizado por ser valiente y entregada, ahora reconoce tener miedos. Temores que, sin querer, le han generado las redes sociales, donde los haters hacen a veces comentarios dañinos que por su situación le afectan más. Por esta razón, ha dado un paso atrás en este proceso tan bonito con el que la vida le ha sorprendido, una situación que le encantaría compartir con sus seguidores, esos que le acompañan en su carrera televisiva desde hace años. Posando frente a un espejo y luciendo barriguita, la presentadora de televisión se ha sincerado con el público.

A su embarazo ahora se suma el proyecto que acaba de firmar. Y es que se ha confirmado que Pedroche es la nueva presentadora de ‘Password’, el programa que en su día triunfó con Luján Arguelles. Muy emocionada por la aventura profesional que está a punto de comenzar, Cristina no puede evitar sentirse triste por los comentarios negativos que ha recibido durante los últimos días, más aún porque todavía no ha comenzado. «He estado leyendo las burradas que me ponen en Twitter a raíz de la noticia de que voy a presentar un nuevo programa, y, no os voy a engañar, me duelen», ha dicho la también empresaria. Instante en el que se ha planteado si está preparada para recibir otras críticas sobre, por ejemplo, la evolución de su cuerpo o sobre el embarazo que tan feliz ha hecho a ella y a David Muñoz.

«Reconozco que me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo», asegura la comunicadora. No quiere ser juzgada, pero se siente con la necesidad de abrirse ante sus followers, aquellos que le han acompañado en muchos de los cambios de su vida. Su matrimonio, su emprendimiento y sus looks cada Nochevieja son solo algunos de los aspectos que mayor interés generan y, aunque Cristina lo sabe, no sabe si está lista para compartir ciertas cosas de su nueva vida. «Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios», asegura Pedroche.