Cristina Higueras: "Soy una privilegiada, he podido vivir bien de mi trabajo"

Cristina Higueras se lanza a la dirección teatral con la obra ‘La saga’, que estrena en Madrid. “Me he vuelto más selectiva y ahora solo hago lo que me apetece”, nos dice.

Lleva más de media vida sobre los escenarios, pero a Cristina Higueras (62) no le gusta encasillarse y siempre está dispuesta a afrontar nuevos retos. Como ahora, que se ha lanzado a la dirección teatral, una aventura que compagina con su faceta de actriz, pero sobre todo de escritora. SEMANA estuvo con ella en el madrileño Teatro Lara, donde se representa La saga, y donde nos habló de esta nueva etapa y de muchas más cosas.

¿Volver al teatro te ha despertado las ganas de retomar tu pasado de empresaria y productora?

Pues no. Aunque lo mejor que he hecho en mi carrera ha sido producir mis propios espectáculos, porque ha sido la manera de llevar mi carrera como yo he querido y de darme una estabilidad económica. Porque afortunadamente a mí me ha ido bien, nunca he perdido dinero con mis espectáculos y eso no lo puede decir todo el mundo. También es verdad que no he hecho lo curas y eso me ha permitido ser dueña de mi destino profesional. Pero creo que las etapas empiezan y se acaban y hay que saber cuándo hay que dejarlas.

¿Y tu etapa de actriz?, ¿también quieres cerrarla?

No, pero me he vuelto mucho más selectiva y por desgracia veo que no hay tantas ofertas interesantes para mujeres de mi edad, para mujeres maduras. A estas alturas no tengo la necesidad, ni vital ni económica, de hacer cualquier cosa, si trabajo es para hacer algo que realmente me apetezca, si no, prefiero escribir, dirigir o embarcarme en otras aventuras.

Tiene un nuevo reto profesional: dirige una obra de teatro

¿Cómo llegaste a 'La saga'?

A Encarna M. Rico, la productora, la conozco desde que ella era una adolescente e iba a verme al teatro con sus padres. Cuando me llamó para proponerme dirigir la obra y la leí no pude negarme. Es una comedia divertida, dinámica y el tema me pareció muy original, la hija de una familia de rancio abolengo que quiere cambiar el orden de sus apellidos, con todo lo que implica.

Ahora estás centrada sobre todo en la literatura, ¿no? ya con cuatro libros publicados.

Estoy con otro , pero voy despacio porque soy más lenta que el caballo del malo. Y será otra novela negra, que cada vez me salen más oscuras… No sé, tendré que hacérmelo mirar. Me encuentro muy a gusto dentro del género y esta va a seguir esa línea.

¿Alguna vez te has arrepentido de haber dicho que no a algún proyecto?

Jamás. Además, creo que nunca he dejado pasar un proyecto interesante en mi carrera, aunque sí he hecho algunos que luego cuando he visto el resultado... Pero me considero una privilegiada porque he podido vivir de mi trabajo durante toda mi vida razonablemente bien.

Representará durante el mes de marzo y abril la obra 'La saga'

¿Has tenido que hacer algún sacrificio personal por tu carrera?

Todo lo contrario, porque me ha permitido tener una vida plena, he podido viajar y conocer gente increíble. Yo creo que mi carrera no ha frenado mi vida personal, la ha enriquecido.

¿Nunca te planteaste dedicarte a otra cosa?

De niña me hubiera gustado ser atleta profesional; el deporte no se me daba mal y sigo haciendo mucho ejercicio. También me planteé estudiar Psicología porque siempre me ha fascinado la mente humana. Pero ya en el colegio descubrí el teatro y dije: ‘Lo voy a intentar’. Aunque eso sí, siempre me he planteado mi carrera en plazos de cinco años. Decía, ‘si dentro de cinco años no consigo esto, me dedico a otra cosa’, y después, ‘si en cinco años no logro esto, lo dejo’. Y por suerte he ido cumpliendo metas.