Cristina Cifuentes no puede esconder su felicidad después de vivir uno de los días más felices de su vida: el 'sí, quiero' de su hija, Cristina Aguilera. La joven contrajo matrimonio con su novio, Enrique de Olaso, con quien lleva saliendo desde hace catorce años. Una exclusiva boda que tuvo lugar en el club Puerta de Hierro, donde se celebró tanto la misa a las afueras de la pequeña capilla que hay para este tipo de eventos como el posterior cóctel y convite. Tan solo unos días después del maravilloso día, la que fuera Presidenta de la Comunidad de Madrid reaparece para irse a los toros en Las Ventas con motivo de las fiestas de San Isidro. A su llegada, habla sobre cómo fue el gran día de su hija, sobre su yerno y sobre la posibilidad de convertirse en abuela pronto.

Vídeo: Europa Press

La ex política ha asegurado que se "emocionó" mucho más de lo que pensaba que se iba a emocionar en un principio. Uno de sus momentos favoritos fue cuando vio entrar a su hija vestida de blanco con un precioso vestido firmado por Cortana: "Ver a la novia entrando, cubierta con el velo, fue un momento mágico", asegura. Sin embargo, en un futuro muy cercano le gustaría poder convertirse en abuela: "Pues no lo sé, la verdad, pero a mí me gustaría mucho porque soy hija de familia numerosa. Nosotros somos ocho, tengo muchos sobrinos nietos y me encantaría tener un bebé prontito", ha dicho visiblemente emocionada después de un fin de semana repleto de alegrías y con los sentimientos a flor de piel. ¡Qué viva el amor!