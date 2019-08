Cristiano Ronaldo ha reconocido que pagó a la mujer que lo acusó de violación. Se trata de la exmodelo estadounidense Kathryn Mayorga, quien hace diez años denunció al crack portugués de haber abusado sexualmente de ella en Las Vegas.

Pagó por el silencio de quien lo denunció por violación

Según ‘TMZ’, el delantero del Juventus habría pagado 325.000 euros -375.000 dólares- por el silencio de la mujer que hace una década lo denunció por violación. Este medio informa que el futbolista abonó esta importante cantidad de dinero para que el caso fuera a mayores y Kathryn Mayorga no emprendiera acciones legales contra él. Asimismo, ‘TMZ’ afirma que el jugador ha admitido el pago, pero sigue negando los hechos y afirma que las acusaciones no son ciertas.

La noticia que saltó en 2009

La noticia de la denuncia a CR7 por supuesta violación se produjo en 2009. Kathryn Mayorga, modelo estadounidense que entonces tenía 25 años, conoció al deportista portugués en la zona VIP de un casino en Las Vegas. Mayorga ha explicado en una entrevista concedida en 2018 al diario alemán ‘Der Spiegel’ que el jugador habría supuestamente abusado de ella en un hotel. En su versión, Mayorga narra que el futbolista le pidió que la besara y que le tocara el pene. Ella lo besó, pero no le tocó. Por este motivo, según su relato, el portugués reaccionó de manera violenta, la agarró y «la violó analmente, sin condón y sin lubricante. Después de agredirme, no me dejaba irme, y me llamaba ‘bebé, bebé’. Me miró con esa mirada culpable. Casi como si se sintiera mal. No recuerdo, pero estoy bastante segura de que dijo ‘lo siento’ o me preguntó: ‘¿Estás herida?».

La exmodelo, «aterrorizada»

La exmodelo ha explicado que aceptó el dinero que le ofreció Cristiano Ronaldo por miedo. «Firmé el acuerdo porque estaba aterrorizada con sufrir una humillación pública«. En ‘Der Spiegel’ se han publicado documentos que recogen que el acuerdo se habría firmado el 12 de enero de 2010. En dicho documento, el deportista se habría comprometido a facilitare pruebas médicas que corroboraran que no padecía ninguna enfermedad de transmisión sexual.

Un acuerdo para evitar un escándalo

La documentación que ‘TMZ’ asegura haber visto recoge que Cristiano Ronaldo acepta haber pagado a Mayorga, pero que el acuerdo firmado con la exmodelo no es una admisión de culpabilidad, sino un modo de asegurar que el caso no ocupara los titulares y se convirtiera un escándalo en los medios de comunicación.