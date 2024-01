Cres del Olmo, 30 años en la belleza

Durante años el concurso de Miss España congregaba una vez al año alrededor del televisor (como Eurovisión) a millones de espectadores, deseando saber quién era la guapa oficial de nuestro país. Un fenómeno que con el paso del tiempo fue perdiendo protagonismo pero que no llegó a desaparecer gracias al entusiasmo y la fe de muchos. Como Cres del Olmo, presidente de Miss Universo España y Miss Mundo España, entre otros certámenes, que se citó con SEMANA en Aguapanela, el restaurante más emblemático de comida colombiana en Madrid, para hablar de la historia del certamen, su presente y su futuro.

Llevas 30 años dedicando tu vida a este certamen.

Aunque nací en un pueblito pequeño de Cuenca, me fui hace 32 años a vivir a Tenerife. Empecé en 1994 como delegado de Miss España en Canarias y en 2009 me hicieron director de la gala de Miss España y ahí fue cuando todo comenzó.

El concurso vivió momentos de gloria, pero acabó cerrando…

Exacto, cuando Miss España se fue a la quiebra, yo conseguí hacerme con los derechos de Miss Mundo, Miss Internacional y Miss Universo, al igual que con el de Míster Mundo y Míster Internacional. Los concursos han cambiado mucho y de hecho están saliendo nuevos que a veces hacen daño.

¿En qué sentido?

Pues contratos abusivos a las candidatas y candidatos que no pueden ir a otros concursos de belleza, por ejemplo. En nuestro caso no es así, porque cuando acaba su reinado los dejamos libres para que sigan creciendo.

¿Qué balance haces de este tiempo en el certamen?

Muy positivo porque he conocido mucha gente. Al final no dejas de ser un poco el psicólogo de la gente que llega a tus manos cada año. Soy consciente de que ha cambiado mucho lo que es el mundo de la belleza en nuestro país. Cuando estábamos en televisión éramos la crême, pero ahora cuesta mucho levantar un concurso de estas características.

¿El no salir en televisión os ha perjudicado?

Genera más trabajo, porque no cuentas con los sponsors que deberías tener. Hace un año quisimos rescatarlo. Al final no salió, pero no pierdo la esperanza.

Lo que queda claro es que no has perdido la pasión.

Soy como una hormiguita que siempre está viajando a diferentes lugares, viendo qué puedo conseguir, qué ayuntamiento nos puede ayudar… Al final la constancia es lo que me ha hecho seguir adelante y llevar con ilusión Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional.

¿Y cómo has visto la evolución de los aspirantes a lo largo de estos años?

Increíble, porque no hay nadie que participe o lo haya hecho que no suba como la espuma. Tenemos una agencia madre (de lo mejor que tenemos) que es la que mueve a las candidatas y candidatos en lo que es moda y televisión.

¿Podrías hablarnos de algún referente?

Mi primera Miss España, la guapísima Patricia Yurena. Ella tenía 17 años cuando fue elegida Miss Tenerife y es uno de los mejores ejemplos que tengo.

¿Y cómo has evolucionado tú en estos años?

En todo. Éramos muy jóvenes cuando empezamos e íbamos por los pueblitos: unos hacían los diseños de los trajes de las candidatas y yo las galas. Mi sueño era hacer una gala de Miss España y llegó el año en el que lo conseguí…

¿Y cómo recuerdas tu primer certamen?

Pues lloré mucho, porque no me creía que lo hubiera conseguido. Verme lograr aquello con lo que soñaba desde niño fue muy bonito, sobre todo, porque fue el gran Andrés Cid quien me lo propuso. Él fue quien levantó Miss España. Recuerdo que antes de morir me dijo que yo sería su sucesor y me quedé alucinado.

¿Has sufrido muchas decepciones?

Muchas. ¿Pero sabes por qué? Porque trabajar con mucha gente es muy complicado y siempre me entrego por completo. Pero no todo el mundo es igual. Siempre he sabido que estoy ahí para apoyar, para guiar y para que la gente triunfe. Pero bueno, esto viene con el sueldo también. Mi lema es la nobleza. Yo he sido muy noble con todo el mundo y por eso creo que me ha ido bien.

¿Qué futuro le auguras al certamen?

Mucha prosperidad y proyectos muy bonitos.

¿Qué le dirías al Cres que comenzó en esto con 25 años y que ha luchado tanto por este concurso?

(Llora) Siento ponerme así, pero ¿sabes qué pasa? Que pensar en el niño que salió de su pueblo para ir a Canarias, tierra que me ha dado la vida, me emociona. Me diría que he sido muy fuerte y todo un campeón. Ojo, que en Cuenca también me han reconocido mucho y me han hecho pregonero de las fiestas.