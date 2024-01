La nueva vida de Coto Matamoros alejado de los focos

Coto Matamoros ha pasado de ser uno de los rostros más habituales de nuestra televisión al más absoluto anonimato. Lo último que supimos de él fue a través de Carmen Borrego, cuando desveló un incidente protagonizado con él. Alejado del foco mediático, sigue dejando 'perlitas' que demuestran que no ha cambiado y sigue sin cortarse un pelo a la hora de opinar. Aunque desde hace años no colabora con ningún medio de comunicación, ha hecho de sus redes sociales su plataforma perfecta para hacerse escuchar. Solo en Instagram suma algo más de 28 mil seguidores. Una cifra nada despreciable que demuestra su tirón. También se atreve a participar en podcasts, con los que ha conquistado a las nuevas generaciones. Pero, ¿a qué se dedica realmente y dónde está ahora el hermano de Kiko Matamoros?

La nueva y apacible vida de Coto Matamoros alejado del foco mediático

Aunque era un asiduo de Ibiza y Madrid, parece que en esta etapa de su vida Coto Matamoros apuesta por la tranquilidad. Y, valga recalcar, por el norte de España. Está viviendo nada más y nada menos que en A Coruña, concretamente en el establecimiento hotelero El trastero de Palmero, así lo ha desvelado La Voz de Galicia, que asegura que los vecinos ya están acostumbrados a ver a Coto Matamoros, porque es habitual verle hacer sus compras en el Mercadona de la avenida de Oza y del gimnasio McFit de Salvador de Madariaga. Tal y como apuntan, llegó en verano escapando de las altas temperaturas de Ibiza o Alicante, donde estaba instalado hasta ahora y se queda porque está a gusto: «Tengo mucho cariño a esta ciudad porque estuve aquí de niño», relata a La Voz de Galicia, y añade que «es una ciudad que ofrece de todo». "Por el momento, no tiene fecha de vuelta. Seguirá aquí por tiempo indefinido, así que espera que la gente que le para por la calle para pedirle una foto deje de preguntarle por qué está en A Coruña", señala el medio. Además, dice que podría surgir algún proyecto en la televisión: «Igual me quedo más tiempo de lo previsto».

Uno de los rostros más polémicos de la televisión

El madrileño ha sido uno de los rostros más polémicos de la televisión, pero desde hace unos años está apartado de los medios. Coto Matamoros es conocido por su paso como colaborador de distintos programas como Crónicas Marcianas, Las mañanas de Antena 3 con María Teresa Campos, Tómbola, TNT, La Noria y Sálvame Deluxe. El gemelo de Kiko Matamoros, como él, se hizo muy famoso durante los años 90. Sin embargo, con el cambio de siglo, su tirón mediático fue decreciendo coincidiendo con el deterioro de su relación con su mediático hermano. De hecho, no dudó en mostrarse especialmente satisfecho en redes sociales cuando Mediaset canceló 'Sálvame', donde su familiar colaboraba. "El circo de los horrores echa finalmente el cierre tras meses arrastrándose en audiencias y más de una década de intoxicación y demandas perdidas por acoso salvaje y bajuno a personajes de la farándula y sus familiares. No voy a entrar en detalles sobre cada colaborador porque es perder el tiempo. Desde Mortadelo hasta la última maruja del plató son mierda humana. No obstante mando un cálido abrazo al gañan de Pipi Estrada que se sumo a este barco a la deriva hace un año", comenzaba su duro alegato.

¿Cuánto ganaba Coto Matamoros cuando era colaborador de televisión?

Hace un año, Coto Matamores concedió una entrevista al 'podcast' de Jodi Wild. Además de lanzar continuos dardos, el excolaborador reveló cuánto llegó a cobrar en televisión en sus mejores años. "18.000 euros por programa", confesó. Un sueldo que recibía, como mínimo, tres veces por semana en su programa de cabecera. Es decir, ingresaba semanalmente 54.000 euros y algo más de 200.000 euros al mes. A esto había que sumar lo que el hermano de Kiko Matamoros calificó de "extras" por los programas del corazón a los que acudía los fines de semana. "Eras megamillonario", le decía el 'podcaster' sorprendidísimo. "No, menos mal que megamillonario no", le indicaba Coto.