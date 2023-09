13 cosas que desconocías de Emma García

8 de 13

En un momento dado de su vida, María Patiño estuvo muy pendiente de Emma García. Era una etapa en la que la presentadora de 'Fiesta' necesitaba afecto y ella mismo contó que la periodista estuvo muy cerca de ella. "No tenemos mucha relación, no somos amigas, pero en los momentos que yo he necesitado cariño ha estado ahí porque realmente lo necesitaba y ella, desinteresadamente, me mandó dos mensajes que me hicieron llorar", confesaba.