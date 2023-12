Corinna Larsen custodia una copia del material íntimo del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey

Los últimos días han sido un auténtico mazazo para Bárbara Rey, quien ha sufrido un fuerte ataque por parte de su hijo, Ángel Cristo Jr. El hermano de Sofía Cristo ha dado unas explosivas declaraciones en las que, entre otros temas, ha hablado abiertamente sobre cómo llegó a hacerle unas fotos íntimas a su madre con el Rey Juan Carlos. Sus palabras han traído cola y se has convertido en uno de los temas del momento. Días después, y a la espera de que vuelva a reaparecer en televisión, se ha desvelado que Corinna Larsen guarda una copia de ese comprometido material.

Este miércoles, 6 de diciembre, la periodista Mónika Vergara, quien ya contó que ella guardaba una copia del material íntimo del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey, ha reconocido que otra la guarda una conocida persona de la aristocracia. Eso sí, prefería no decir nombres. Era su compañero de plató, Enrique del Pozo quien ha compartido con todos que se trata de Corinna Larsen, también "amiga entrañable" del Rey emérito. Tal y como ha explicado en el programa presentado por Emma García, ella era conocedora de todo lo ocurrido y que hay otras mujeres que tienen otras copias del delicado material, entre ellas Chelo García Cortés y María Teresa Campos.

"Es una persona con un gran poder, con grandes contacto en España, tiene una cantidad de información del emérito brutal", comienza a contar. Enrique del Pozo también señala que el comprometido material llega a manos de Corinna Larsen después de que ella sienta que está viviendo una historia similar a la de Bárbara Rey. "Sufre la misma experiencia que han tenido otras mujeres. Él no es fiel a nadie. Cuando empieza a ver cosas, empieza a protegerse. Le hacen llegar parte de ese material por si en un momento determinado lo necesita", prosigue. De la misma forma, el colaborador de 'Fiesta' deja claro que entre la vedette y Corinna no existe relación. "Hay una persona que respeta a Bárbara pero no al Rey, le pasa el material. Esa persona trabaja dentro de una compañía de banda muy gorda y muy importante. Corinna ha seguido una estrategia más inteligente que Bárbara para estar protegida", asevera el también cantante.

El Rey Juan Carlos está recibiendo presiones para que hable de Bárbara Rey

Juan Carlos es conocedor de todo lo que está ocurriendo en los platós de España y de todas las declaraciones que está haciendo Ángel Cristo Jr. No le está haciendo gracia estar en el punto de mira pues considera que está polémica llega justo en el momento en el que se encuentra en nuestro país. "Tanto él como su entorno creen que los escándalos se hacen coincidir a propósito con sus visitas", llegó a contar el periodista Alejandro Entrambasaguas en 'Fiesta'. Además, el padre de Felipe VI estaría recibiendo presiones para que emite un comunicado y responda al hijo de la vedette. "El Rey no quiere hacerlo porque considera que si lo hace se vería gravemente perjudicada su imagen", cuenta el colaborador del programa de Telecinco.

Ángel Cristo Jr. reconocía en público que con tan solo 12 años ayudó a su madre, Bárbara Rey, a hacerle unas fotos al Rey Juan Carlos con tal de que ella pudiera utilizarlas para recuperar su trabajo. "La relación no es bonita, ella te cuenta que no ha podido trabajar por culpa de estar con él. Cuando necesitaba ayuda no podía contar con él, te cuenta que él se ha portado muy mal y que ha empeñado joyas para pagar los colegios y que cuando le pedía dinero era a cambio de algo. No es propio de alguien así. Te va contando que no puede hacer nada para sacarnos adelante, que tiene una mano negra que no la deja trabajar", llegó a contar en 'De viernes'. Según admitió, el plan de la vedette era grabar al ahora Rey emérito comiendo en el salón de su casa y manteniendo relaciones íntimas con ella en la cama. "La calidad era muy mala, pero sí se podía distinguir lo que pasaba en la cama", sentenció en 'De viernes'. Sus declaraciones están siendo un auténtico tsunami mediático y este próximo 8 de diciembre volverá a añadir más leña al fuego.