Corina Mrazek, representante de Tenerife, coronada Miss World Spain 2023

Corina Mrazek, representante de Tenerife, se ha coronado como Miss World Spain 2023 durante la gala celebrada este sábado, 6 de mayo, en la localidad tinerfeña de Los Realejos. La nueva guapa oficial, que coge el testigo de Paula Pérez, de nuestro país tiene 22 años y tiene un Grado en Guía, Información y Asistencias Turísticas. Actualmente desarrolla su labor profesional como tripulante de cabina de pasajeros. Se ha impuesto a Charlotte Harrison, representante de Canarias, quien ha quedado como Primera Dama, mientras que María Arcos, la candidata procedente de Granada, ha sido elegida como la Segunda Dama.

La nueva Miss World Spain no ha podido reprimir las lágrimas cuando ha escuchado el veredicto del jurado. Poco después posaba muy emocionada con su madre, quien ha estado arropándola durante toda esta aventura. Entre las principales aficiones de Corina Mrazek figura la moda, la lectura, el arte, el deporte, viajar y pasar tiempo con amigos y familia. También adora el baile tradicional canario, el talento con el que se ha presentado al certamen. A sus 22 años, la tinerfeña es una joven comprometida con los demás y por eso es voluntaria en bancos de alimentos.

"Hoy es la noche en la que se verán reflejados meses de trabajo. Han sido meses duros, en los que ha habido momentos de bajona pero también muchísimos momentos felices. Me quedo con todo lo aprendido y todo lo disfrutado, esta experiencia me ha cambiado la vida. Espero haber dejado a mi provincia a la altura que se merece, y espero que todos se sientan orgullosos de mí. Pase lo que pase, ya me siento ganadora", reflexionaba la joven horas antes de proclamarse como vencedora del certamen de belleza. Completaron el Top 6 de finalistas las representantes de Barcelona, Las Palmas y Tarragona. Cáceres, Girona, Madrid, Málaga, Melilla y Valladolid, le siguen de cerca y constituyen el Top 12.

Miss World Spain: una gala con 50 aspirantes

Corina Mrazek se ha impuesto durante una gala reñida en la que se ha enfrentado con seguridad a las pruebas de talento y deporte, entre otras. Su belleza, su carisma y su saber estar han cautivado al jurado. Coge el testigo de Paula Pérez Sánchez, quien el año pasado se coronó como Miss World Spain. La tinerfeña ahora forma parte de una larga lista de bellas mujeres de nuestro país que también brillaron durante un certamen que es el más antiguo del mundo con más de setenta años de historia. Entre las españolas más destacadas podemos encontrar a Carmen Cervera (la Baronesa Thyssen y dama de honor en 1961), Bárbara Rey (semifinalista en Miss Mundo 1971), Lorena Bernal (finalista en 1999), Carla Barber (finalista en 2011) o la catalana Mireia Lalaguna. Esta última es la primera y única española en ganar Miss Mundo para nuestro país.