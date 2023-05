Corina Mrazek, representante de Tenerife, ha sido coronada como Miss World Spain 2023, durante la gala celebrada en la localidad tinerfeña de Los Realejos. La nueva guapa oficial, que coge el testigo de Paula Pérez, tiene 22 años y posee un Grado en Guía, Información y Asistencias Turísticas. Corina, que se ha impuesto en una de las galas más reñidas hasta la fecha gracias a su belleza, carisma y saber estar, se ha sentado con SEMANA para confesarnos, entre otras cosas, cuál es el mensaje que pretende transmitir desde su papel de reina de la belleza.

¿Cómo están siendo estos primeros días como la gran ganadora?

La verdad que todavía no soy consciente de todo lo que se me viene y de lo que me va a cambiar la vida. Después del certamen ya he vuelto a casa y he visto a la familia y estoy dándome cuenta de la realidad.

¿Y cuál es esa realidad de la que me hablas?

Pues que todo será un poco diferente a lo que era mi vida de antes.

¿Confiabas en ser la ganadora?

No, de eso nunca quise confiarme. Yo prefería pensar un poco en negativo y no llevarme un chasco si salía ganadora. Yo sabía que era favorita, todo lo que había trabajado y que seguramente el jurado valoraría todo eso. Pero había un nivel altísimo en todos los sentidos. Casi todas las provincias eran muy buenas candidatas. Todas tenían algo que ofrecer, tenían estudios con idiomas y tenían mucho carisma.

Cuéntame cómo fue ese primer amanecer como Miss World 2023.

Me costó mucho asimilarlo. Me desperté, vi la caja con la corona y dije: "wow, lo conseguí". Después de tantos meses de trabajo lo conseguí y todavía no me lo creo. Yo estoy en un sueño.

¿Cuáles son ahora tus planes a corto plazo?

Todavía tengo un año y medio para prepararme para el Internacional, así que, desde ya empezar a prepararme súper bien, a seguir los pasos de las anteriores reinas y, sobre todo , trabajar mucho. Es verdad que no me cierro puertas a nada. Sé que posiblemente tenga muchas cosas de moda, muchos eventos, así que no me quiero cerrar a nada. Mi principal objetivo es seguir preparándome superbién y seguir enalteciendo a nuestro país. Ese es mi principal objetivo, seguir demostrando de qué estamos hechos los españoles.

¿Y qué quieres transmitirles a los españoles con tu corona?

Quiero dar a conocer todo lo que tiene España y todas las oportunidades que podemos dar.

¿Está ocupado el corazón de la mujer más guapa de España?

(Se ríe) Existe una personita por ahí rondando... Estoy feliz y dejándome querer, que eso también es bueno.

¿Cuál es tu sueño más inmediato?

Hacer que España se sienta orgullosa de mí. Ese sería mi principal objetivo.

Fotógrafo: José Urbano.

Make up y peluquería: Daniel Benítez y Janira García for Longwell.

Vestuario: Deiver Luengo y Koala Bay.

Localización: Los Realejos (Tenerife) y Hotel El Lope.

Coordinación: José Toré para Nuestra Belleza España.