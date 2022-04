Nada ha cambiado en ella. Su mirada, sonrisa y naturalidad se mantienen exactamente igual que cuando salió por primera vez en televisión como azafata del mítico concurso El precio justo, presentado por Joaquín Prat. Pero de eso ya ha pasado 30 años y hoy Beatriz Rico (51), enamorada de Rubén, un atractivo policía y mamá de Marco, un apuesto joven de 21 años, nos abre las puertas de su bonita casa de La Moraleja para hablarnos de la parte más desconocida de una de las actrices más populares de nuestra pequeña pantalla.

¡Gracias por invitarnos a tu casa!

Esto es una relación de simbiosis. Yo siempre me he llevado muy bien con la prensa. Vosotros siempre me habéis ayudado desde mis inicios, en concreto, SEMANA. Es más, el primer reportaje que se me hizo, cuando yo estaba en el Precio justo, lo sacó vuestra revista.

¿Y llevas mucho tiempo viviendo en esta casa?

Mucho tiempo. 23 años. De hecho, llevo viviendo desde antes de que naciera mi hijo, que ya tiene 21 años. Yo vivía en un pisito por Atocha, cerca de Delicias y aunque suene un poco loco, tenía unos ahorros y me lancé por mis dos gatos. La gente que no tenga animales entiendo que no lo comprenda, pero a mí me daba mucha angustia que estuvieran encerrados en un piso y quería algo con jardín y empecé a ver casas. En fin, que yo ya quería salir de la ciudad como fuera.

Me parece muy curioso esa casita pequeña que tienes en el jardín.

Es la casa de los hobbits. Mi marido Rubén es muy fan de toda la saga de El Señor de los anillos y le hacía mucha ilusión. Quería recrear un poco como un pequeño parque temático de ese mundo.

Otro de los detalles en los que me he fijado es que solamente tienes un retrato tuyo en toda la casa.

Y está de milagro. No me preguntéis por qué, pero es una cosa muy extraña que solamente me pasa con las personas conocidas. No me gusta que haya fotos de ellos, en este caso mías. Siempre me ha parecido como que estás ahí acusando tu ego, que probablemente no es verdad, pero cada uno tiene sus pedradas y esta es la mía. No quería tener retratos míos ni fotos que la gente vea, pero como la vida te sorprende, pues en un premio que me entregaron hace ya algunos años me regalaron eso. Y mi madre me dijo: “hija, yo creo que no te queda otra». Además, es que es precioso.

Nada más conocerte me diste la impresión de ser una persona muy perfeccionista ¿Del 1 al 10 cuánto lo eres?

Un nueve. Lo digo con tristeza. Cuando tú dices que eres perfeccionista hay mucha gente que confunde los términos y piensa que eso es algo bueno y no. Es un defecto por el cual nunca estás contenta con el resultado de las cosas que haces y entonces es algo que te hace sufrir. Es un lastre que te culpabiliza y que también hace sufrir mucho a los que tienes alrededor. Yo hace mucho tiempo que no veo mis trabajos a no ser que el director me obligue.

Tu personaje de villana en la serie Un paso adelante (Antena 3) caló muchísimo en los espectadores.

¡Tú no sabes las barbaridades que me decían por la calle! . Mi familia me decía que eso era fruto de lo bien que la había interpretado.

¿Estás de acuerdo conmigo en que ese papel realmente ha sido uno de los más icónicos de tu carrera?

Fue uno de los más importantes, sobre todo a nivel mediático. En su momento fue la serie más vendida al extranjero. Yo creo que cuando se me empezaron a abrir puertas en el cine y en teatro fue a raíz de UPA. Yo llegaba al punto de tener la sensación de que había nadie que no hubiese visto la serie. Tuvo mucha repercusión. Todos los recuerdos que tengo son buenísimos, tanto de mis compañeros, como de lo que fue la serie en sí. Lo que pasa es que no renové la tercera temporada, que no es lo mismo que irse a la mitad.

¿Cuál fue el motivo?

No quise renovar la tercera temporada porque mi hijo era muy pequeño y yo lo veía muy poquito y dije, ‘me voy a arrepentir’. Los niños tienen unas etapas de crecimiento preciosas, pero si te las pierdes ya no vuelven. Y entonces lo vi muy claro. No fue fácil porque dejaba mucho, pero necesitaba estar con Marco y no me arrepentí nunca, la verdad. Hice lo que tenía que hacer.

La nueva temporada está a la vuelta de la esquina. ¿Si te llamaran, aceptarías volver a interpretar el papel?

Hombre, claro, porque yo los recuerdos que tengo son muy, muy buenos. Lo que pasa es que después de tanto tiempo, supongo que tendrá que haber otra persona que sustituya a Diana. No sé yo si Diana estaría 20 años en la academia, pero diría que sí con los ojos cerrados, por supuesto.

Dices que dejaste la serie para cuidar de tu hijo recién nacido y ahora se ha convertido en todo un ‘señorito’ de 21 años.

Gracias a Dios siempre bromeo con lo de que para mí siempre será mi pequeño. Pero bueno, yo ya soy consciente de que tengo en casa un hombre y él me lo recuerda cada día porque es muy bueno. Ya de entrada él me dijo bien clarito que no quería que hablara de él, pero voy a hablar lo mínimo con orgullo de madre. Cada día me recuerda lo grande que es, porque es verdad que me centra muchísimo. Él es el que se sienta conmigo y me ayuda cuando tengo algún problema. Yo hay veces que lo miro y me da hasta vergüenza que sea más maduro que yo…

En el amor también has encontrado la estabilidad

Mira, yo me siento muy afortunada. Yo nunca digo que estoy orgullosa de mi familia porque la palabra orgullo, ya de entrada, tiene unas connotaciones que no me gusta, entonces yo digo que estoy feliz. Estoy feliz porque tanto Rubén, mi marido, como mi hijo, son para mí como un ancla. Es verdad, por esto que yo te decía a veces de mis altibajos emocionales o de no saber qué hacer, porque en esta profesión que se presentan tantas dudas… para todo eso ellos son mi anclaje. Me aconsejan y me ayudan. Rubén en la gira siempre viene conmigo, me acompaña a todos los sitios y es tan bueno y comprensivo y tan hábil… Te voy a decir algo: me hace la declaración de la renta, pero también me arregla el secador (se ríe).Para aguantarme hay que quererme mucho y Rubén ha demostrado que me quiere con locura.