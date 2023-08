No dejan de hacerse públicos vídeos de Luis Rubiales y Jenni Hermoso en la celebración por el Mundial de Fútbol Femenino con el objetivo de aclarar lo sucedido.

La polémica por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso no deja de crecer. Fue el pasado 20 de agosto cuando, en plena celebración por la victoria de la Selección de Fútbol Femenino en el Mundial, el presidente de la RFEF dio un beso a la jugadora. Un gesto por el que ha sido suspendido temporalmente de sus funciones, sobre todo teniendo en cuenta que la deportista ha asegurado, por activa y por pasiva, que no fue consentido. Sin embargo, no dejan de salir a la luz vídeos inéditos del momento en el que la futbolista y el exfutbolista se reencontraron tras las cámaras en Sídney.

Dada la euforia por imponerse a Inglaterra, Jenni cogió su teléfono móvil para llevar a cabo un directo en Instagram con el que compartir con sus seguidores la fiesta de las campeonas. Un momento en el que la jugador del Pachuca mexicano hizo referencia al beso que le dio Rubiales: “¿Qué hago yo? Mírame, mírame. No me ha gustado, ¿eh?”, confesaba Hermoso, para después seguir hablando sobre el suceso, aunque sin entrar en excesivos detalles: “Os podría explicar algo, pero la verdad que…”, afirmaba. Unas palabras que dejaban en el aire todo lo acontecido y por las que un miembro de la RFEF se acercó a la deportista para decirle algo al oído.

Teniendo en cuenta el revuelo que se estaba generando por el beso de Luis, la jugadora otorgó su móvil a Laia Codina para salir del plano. Así lo contaban el resto de compañeras del equipo, las cuales seguían grabándose y compartiendo una situación de plena felicidad con sus fans: “No sé ni dónde está Jenni (…) Se ha ido a hablar con el presi. Esta la lía”, pronunciaban jugadoras como Laia Codina o Ivana Andrés, dejando entrever que los dos protagonistas del beso se habían reunido para aclarar lo sucedido y llegar a un acuerdo que finalmente no se ha dado.

Unos minutos más tarde, Hermoso y Rubiales volvían a acaparar la primera planta del directo, en la cual el presidente tomaba la palabra: “Queremos comunicaros que nos vamos a casar”, revelaba, entre risas, el exfutbolista. Un testimonio que no terminaba de gustar a Misa Rodríguez, que silenciaba de inmediato el directo de Instagram: “Espera, que estás en directo, corto”.

Los detalles inéditos de la charla entre Hermoso y Rubiales

Pero, ¿qué fue lo que realmente hablaron Jenni y Luis tras el beso? Unas horas más tarde comenzaron a hacerse públicos los testimonios de ambas partes. Gracias a ellos, pudo saberse que el canario planeaba grabar un vídeo en el que pedir disculpas por lo sucedido, y rogó a la jugadora que también apareciese en él quitando hierro al asunto. Algo a lo que Hermoso se negó rotundamente y que ha hecho que la situación vaya agravándose hasta el punto de tener Rubiales a una gran parte del cuerpo técnico y de las deportistas en su contra.

A esto se suma que la madre del de Las Palmas de Gran Canaria, Ángeles Béjar, permanece atrincherada en la iglesia de la Divina Pastora de la localidad granadina de Motril para hacer huelga de hambre “hasta que Jenni diga la verdad”. Allí vive su día a día desde el pasado lunes, 28 de agosto, y entre sus planes está el de seguir allí “hasta que su cuerpo aguante, aunque eso pueda llegar a implicar “salir en ambulancia”.

