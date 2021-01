Así responde la hija de Arancha de Benito y Guti cuando se le pregunta por sus noches de fiesta sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad ni las restricciones de aforo en reuniones.

Zayra Gutiérrez, la polémica hija de Arancha de Benito y Guti, se ha convertido en pocos días en uno de los rostros más conocidos del corazón. Y no precisamente por sus méritos como ‘instagrammer’ o sus logros profesionales. La realidad es que su afición a las fiestas la ha hecho ocupar todos los titulares. Sus noches de juerga, retransmitidas desde su cuenta de Instagram, han mostrado a la joven formando parte de multitudinarios encuentros en su casa (con ésta presente), acompañada de amigos que no respetan la distancia de seguridad y sin llevar la mascarilla obligatoria, han indignado a muchos usuarios de las redes. Pero no solo se ha saltado las restricciones impuestas por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus. Para más inri, se ha jactado de ir por libre. Según ha dicho, la cuarentena “me da igual”.

Su reprochable conducta la ha obligado a pedir perdón públicamete, aunque poco después repetía su infracción sin reparos. Sin embargo, ahora su actitud ante los medios ha cambiado. Y, tal y como se puede ver en este vídeo de Europa Press, ahora opta por el mutismo. Ya no desea hablar más de sus comentadas salidas nocturnas. Así, con un portazo, ha contestado a todas las críticas que está recibiendo en los últimos días. Críticas que, en algunos casos, llegan de su propio entorno. Y es que amigos y exnovios han salido a la palestra para definirla como una chica conflictiva.

Vídeo: Europa Press

Arancha de Benito, por su parte, está preocupada por el revuelo que se ha formado. Asegura que sus hijos son lo más importante para ella y, aunque se equivoquen, siempre les brindará su apoyo. Sabe que en el caso de su hija, ésta no está dando un buen ejemplo, pero como madre solo puede dar la cara por ellos. “Yo amo a mis hijos, son mi prioridad absoluta desde que nacieron y hasta el día que me muera”, ha sentenciado.

Vídeo: Europa Press

A sus 21 años, las ocupaciones favoritas de Zayra Gutiérrez son ir a centros de belleza, la peluquería o el gimnasio, según su círculo de amistades. A la vista de su actividad en las redes sociales, también le gusta compartir fotos y vídeos en Stories de Instagram, donde muestra los lugares que frecuenta, los platos que cocina en casa o lo que hace y quién la acompaña cuando sale de marcha.