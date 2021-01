La hija de Isabel Pantoja se ha decantado por acudir a la biblioteca para preparar sus exámenes de enero y ha desvelado cómo ha sido la experiencia. Eso sí, Chabelita Pantoja no ha podido ocultar el contratiempo con el que se ha encontrado.

Chabelita Pantoja está a punto de hacer sus primeros exámenes del primer cuatrimestre de Derecho, carrera en la que se inscribió después de aprobar Selectividad. Después de pasar una Navidad complicada por toda la polémica que gira en torno a su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera, la joven está centrada en sus compromisos universitarios.

De hecho, ha vuelto de las fiestas con las pilas cargadas y está ya estudiando para sus exámanes. Para concentrarse más, Chabelita se ha ido hasta la biblioteca con unas amigas. No ha dudado en contar cómo se le ha dado y cómo ha sido la experiencia. Eso sí, se ha encontrado con un contratiempo.

«Mi primer día. Salimos de la biblioteca. Chicos, ya sé que vais a flipar… también han flipado ellas, es mi primer día en la biblioteca. Y la verdad es que muy bien, sinceramente. Mucho frío porque tienen que tener las ventanas abiertas y hace mucho frío, pero muy bien, porque ha cundido la mañana, así que vamos progresando», explica desde el exterior de la biblioteca tras estudiar durante varias horas.

Chabelita Pantoja cuenta cómo ha sido su primer día en la biblioteca

Vídeo: Instagram.

La hija de Isabel Pantoja espera obtener buenos resultados de sus primeros exámenes de Derecho. Y ella parece estar positiva, porque tal y como ella misma ha comentado en sus redes sociales, progresa adecuadamente. Esto es algo que no nos extraña, ya que Chabelita Pantoja ha demostrado ser muy estudiosa.

«Empiezo una nueva etapa. Esa que tenía pendiente conmigo misma. Me he pasado la vida viviéndola como he querido, marcando mis propios tiempos y disfrutando de cada segundo», desvelaba a través de su Twitter. «Y no sé cuantos momentos de nervios y de incertidumbre me causará pero de lo que estoy segura es que tengo todas las ganas del mundo», continuaba explicando. Además, no se olvidaba de agradecer el apoyo de su chico, Asraf Beno, y su hijo Alberto: «Gracias a mi Alberto y a @Asrafmodel por ponerme todo tan fácil y por ser tan generosos conmigo». Tiene claro que quiere ser abogada para defender el honor de su familia, tal y como ella misma adelantó.

Empiezo una nueva etapa. Esa que tenía pendiente conmigo misma. Me he pasado la vida viviéndola como he querido, marcando mis propios tiempos y disfrutando de cada segundo. — Isa P (@IsaPantojam) September 16, 2020

Exámenes en medio de la polémica

Chabelita Pantoja se enfrenta a sus primeros exámenes de Derecho cuando la situación en su familia está más complicada que nunca. Ella misma desvelaba hace unos días la tristeza de su hijo, Alberto, al no poder ver a su abuela. «Desde antes de que yo entrara en ‘La casa fuerte’. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Me duele más por Alberto«, decía.

La colaboradora quiso desvelar, además, la raíz de algunos de sus problemas: su infancia. «He vivido una infancia buena pero es verdad que he tenido mis problemas, que luego a la hora de enfrentarme al mundo me ha hecho retroceder. Es verdad que soy una persona vergonzosa pero a veces me cuesta socializar y a veces parezco una persona borde pero es por estas cosas que me han creado mis inseguridades y de haber estado en una burbuja», terminaba diciendo.