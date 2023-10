El contratiempo que empaña la luna de miel de Isa Pantoja y Asraf

El 13 de octubre fue uno de los días más especiales para Isa Pantoja y Asraf Beno. La pareja se dio el esperado "sí, quiero" ante la atenta mirada de los suyos. Todo salió a pedir de boca, a pesar de las sonadas ausencias, como la de Isabel Pantoja. Ahora, los recién casados miran con especial interés a su inminente luna de miel. Ambos están deseando por disfrutar de este viaje de novios, pero un contratiempo les ha obligado a cambiar el destino.

Después de darse el "sí, quiero", Isa Pantoja y Asraf Beno estaban ansiosos por embarcarse en la esperada luna de miel. Sin embargo, sus planes se han visto alterados por una serie de acontecimientos inesperados. Era la propia hija de Isabel Pantoja quien explicaba que para ella la playa, Vietnam, Costa Rica y Tailandia eran los destinos más idóneos para hacer este viaje de novios. "Me iba a ir a Jordania, pero tal como están las cosas me lo han desaconsejado", explicaba la joven en referencia a los conflictos bélicos entre Israel y Gaza. Ahora, los recién casados se están planteando hacer un safari o incluso irse a Vietnam.

El hecho de que hayan cambiado de destino ha afectado también a sus planes de llevarse al pequeño Alberto con ellos, algo que le causa un gran remordimiento. "Sé que se supone que el viaje de luna de miel es para los novios recién casados, pero nosotros llevamos cuatro años viviendo juntos y durante todo ese tiempo hemos estado con Alberto. Nunca hemos estado solos. Entonces, la luna de miel, yo había pensado llevarme a Alberto y a Asraf le parecía bien y los dos estábamos felices con esa decisión, pero son demasiados días que pierde de cole, aunque haya puente, sigue perdiendo esa semana", explicaba afectada.

A Isa Pantoja le da mucha pena tener que tomar la decisión de que Alberto no les acompañe en su viaje. Esto se debe a que entre sus planes siempre entra que el joven conozca mundo para que pueda tener una mente abierta y pueda conocer las cosas por él mismo. "Las costumbres, la cultura… y se haga una idea propia. Es importante que los niños, independientemente de que estudien la historia de un país, o algún hecho histórico, pues que ellos mismos luego averigüen qué hay más allá", ha revelado la colaboradora de televisión. Con ganas de llorar, la hija de la tonadillera reconocía que se sentía muy mal porque hace muchos años que no está separada de su hijo durante tanto tiempo. "Me encuentro muy rara. Para nosotros la luna de miel es con Alberto. Me encanta que lo tengamos en nuestros planes porque él está en nuestro día a día, pero desgraciadamente tiene cole y hay que ser responsable", ha asegurado Isa Pantoja a través de su canal de difusión en Instagram. Por otro lado, también dejaba claro que su hijo es la gran alegría de su casa, muy responsable y muy maduro para su edad.

La boda de cuento de Isa Pantoja y Asraf Beno

Todo fue según lo planeado. Así lo explicaron Isa Pantoja y Asraf Beno horas después de darse el "sí, quiero". Los recién casados resaltaron que su boda fue de cuento de hadas y destacaron la gran sinergia que hubo entre las dos familias. Algo que también destacó Anabel Pantoja en su momento. Fue un día para disfrutar del amor y celebrar por todo lo alto su relación. "Gracias por vuestros buenos deseos. Me he sentido súper querida en el día de ayer. Las cosas improvisadas también han salido muy bien", llegó a expresar la hija de la tonadillera. Eso sí, la polémica también estuvo servida. Se reveló que Aneth fue expulsada del enlace y la examiga de la joven negó los hechos. "Fue mi decisión no ver casarse a mi amiga. Estoy dolida, rota, cómo se me va a ocurrir exponer a gente que yo quiere. Es mi amiga, confío tanto en ella y las cosas que hemos vivido juntas. Me duelen muchas cosas que ha dejado que pasen. Estoy segura que no ha sido ella. En algún momento nos sentaremos tranquilas, hay mucha gente que la calienta", llegó a decir.