El contrataque de Kiko Rivera en el día de la boda de Isa Pantoja

La boda de Isa Pantoja y Asraf Beno se ha convertido en el evento estrella de este viernes, 13 de octubre. Tras cuatro años de unión, la hija de Isabel Pantoja y su compañero de vida han optado por poner el broche de oro a su relación pasando por el altar. Sin embargo, su enlace ha estado marcado por las grandes ausencias, entre las que está la de la tonadillera y la del hermano de la novia, Kiko Rivera.

Aunque el DJ no se ha hecho eco del “sí, quiero” de su hermana en sus redes sociales, sí que ha querido ensalzar su labor dentro de la música. Kiko Rivera ha puesto en alza como nunca antes el éxito que está teniendo su última canción, ‘El Mambo’, situada en el número dos de top de canciones de España en Spotify. Tanto es así, que el intérprete de ‘Quítate el top’, ha compartido en su cuenta de Instagram varios vídeos de algunos de sus seguidores bailando este hit, dejando entrever que su popularidad dentro del panorama musical está en su punto álgido.

De esta manera, el hijo de Paquirri ha demostrado que permanece ajeno a todo lo que gira en torno al gran día de Isa Pantoja. La particular guerra existente entre hermanos no parece llegar a su fin ni en una de las jornadas más especiales de la vida de la joven, que por distintas circunstancias no ha podido reunir a sus seres queridos en su boda. No obstante, si algo quiso dejar claro ella misma desde un primer momento es que Kiko no estaba invitado a su enlace y que no estaba dispuesta a cambiar de opinión sobre ello.

Isa Pantoja y Asraf Beno, marido y mujer pese a la tempestad

Sea como fuere, ni los múltiples intentos por parte del cantante de “eclipsar” la boda de su hermana han dado sus frutos. La ceremonia que consagra a Isa y Asraf como marido y mujer es un tema vox pópuli dentro de nuestras fronteras, y ha sido en torno a las 18:00 horas de la tarde cuando ambos han unido sus vidas de forma definitiva. No obstante, cabe destacar que fue el pasado martes, 10 de octubre, cuando ambos firmaron los documentos pertinentes ante notario en el municipio madrileño de Fuenlabrada.

Es por ello que, aunque la celebración esté teniendo lugar en la hacienda Al-Baraka junto a los seres queridos de la pareja y decenas de rostros conocidos, Pantoja y Beno ya son un matrimonio con la mirada puesta en planes en común como su luna de miel.