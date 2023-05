Mediaset continúa con sus cambios en parrilla. El grupo de comunicación quiere dar un aire nuevo a toda su programación y no para de mover todos los hilos necesarios para conseguirlo. Nuevos rostros, el fin a programas míticos, restructuración de presentadores, recuperar espacios de antaño... son continuadas las modificaciones. Ahora, estos cambios llegan incluso a la parte más 'seria': a los Informativos. Pedro Piqueras se enfrenta a las últimas semanas de trabajo en los Informativos Telecinco tras más de 17 años al frente.

Las últimas informaciones apuntan a que Pedro Piqueras se jubilaría al acabar esta temporada. Este próximo mes de junio sería el momento en el que el veterano presentador abandonara su silla, ocupada desde al año 2006, cuando fichó por la cadena. Coincidiendo con sus 68 años y a pesar de que él aseguró hace unos meses que no estaba en sus planes jubilarse, Mediaset va a precipitar su salida y está previsto que en la próxima temporada ya nos se encuentre al frente de los informativos. Así lo adelanta El televisero y fuentes cercanas a FormulaTV.

Pedro Piqueras no tenía en sus planes más inmediatos jubilarse

El popular presentador se incorporó a Mediaset hace casi 17 años, en el año 2006, tras ejercer como director de Radio Nacional y agotar su excedencia en Antena 3, allí fue donde desarrolló gran parte de su carrera profesional como presentador de noticias y de otros espacios de la cadena como 'Espejo Público'. Hace tan solo unos meses, Piqueras se sinceraba con Jesús Calleja en 'Planeta Calleja' donde aseguraba que la jubilación no estaba en sus planes más inmediatos: "Debería estar jubilado. Teóricamente sí. Cada vez que lo pienso me da un poco de pereza. Tengo la fortuna de trabajar en algo que me gusta. Creo que me tendrían que echar", dijo por aquel entonces entre risas durante un viaje a La Palma. "Luego, en cuanto esté cuatro meses sin hacer información, lo echaré de menos con toda seguridad", añadió.

No es la primera vez que se habla de una posible jubilación de Pedro Piqueras, que la pasada semana cumplió 68 años. Por su parte, desde el periódico ABC niegan esta información y aseguran que "Piqueras estará en el cierre de esta temporada y estará también a partir de septiembre". Sin embargo, no aseguran que su participación en los informativos de Telecinco dure mucho más tiempo del que el comienzo de la temporada.

Según los expertos en el mundo de la televisión, el fin de Pedro Piqueras en los Informativos podría suceder al inicio de las vacaciones estivales. Una estrategia que también utilizaron el año pasado con Ana Blanco. Esto podría suceder de cara a una nueva remodelación de cara a septiembre y las elecciones generales. Hay que recordar que el próximo 23 de junio se pone el fin a 'Sálvame' y con la llegada de septiembre las tardes serán también de Ana Rosa Quintana.