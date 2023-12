El consejo de Francisco Rivera a su hija Cayetana sobre las drogas

Han pasado casi 20 años de la muerte de Carmen Ordóñez, pero su hijo mayor, Francisco Rivera aún la echa mucho de menos. El torero se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para hablar de su infancia y los dolorosos recuerdos que tiene de las adicciones a las drogas de su progenitora. Una experiencia de lo más dolorosa que le sirvió para inculcarle a sus hijos que no toleraría que las drogas volvieran a entrar en su casa: "Yo senté un día a mi hija Cayetana y le dije: 'Lo que quieras, menos las drogas'".

Fran Rivera recuerda la muerte de su madre

Este ha sido el valioso consejo que le dio el hijo de Paquirri a su hija mayor, Cayetana Rivera, fruto de su primer matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, sobre los riesgos de consumir estupefacientes, algo que provocó el fallecimiento de la hija de torero. "La droga es una enfermedad tremenda. En la casa que entra la puede destrozar. Durante mucho tiempo no quise hablar de ello", ha desvelado Rivera. Ahora, sin embargo, se siente preparado para hablar de lo que en su día su madre no fue capaz para ayudar a otras personas que atraviesan por una situación similar. También lamenta profundamente que ese mismo consejo no se lo pudiera haber dado su madre a su nieta: "Me da pena que no conociese a sus nietos, y a ellos les hubiera venido increíblemente bien conocerla. Ella se moriría con ellos", ha apuntado.

Fran se ha emocionado al hablar de la primera mujer de Paquirri, en especial sus últimos años y su adicción a las drogas: "Empezó con una adicción a los somníferos cuando murió su madre. Es duro. Prefiero que se haya ido a verla cómo estaba en la última época". El momento de su muerte, muy recordado en el plató de Telecinco por todos los colaboradores, lo recuerda "como si fuera ayer": "Me llamó un amigo íntimo y me dijo que había pasado algo con mi madre. Dije: 'Se ha muerto'. Qué pena. Fue terrible. Y el no poder vivir ese momento tranquilo. Esa época fue muy dura. Se ha ido con tantas cosas por vivir. Me da tanta rabia no haber podido vivir tantas cosas con ella".

Carmen Ordóñez fue "de las primeras feministas" según su hijo mayor

La relación entre Francisco y Carmina Ordóñez era de lo más estrecha. El diestro ha narrado lo importante que fueron sus padres a la hora de formarse y todos los valores que le inculcaron: "Amistad, aprender a vivir la vida... Ella no le hizo nada malo a nadie a posta. Mi madre es de las mejores personas que he conocido en este momento. Vivió como le dio la gana. Ha tirado de su familia como nunca". Incluso el ex de Eugenia Martínez de Irujo ha reconocido que su madre "ha sido de las primeras feministas porque ha vivido la vida como le dio la gana".

A pesar de los duros años que vivió en la última época de su vida, Francisco Rivera la recuerda como una gran mujer y mejor madre: "Siempre digo que ha sido mala para ella, pero todos los que han estado a su lado se han beneficiado. Se ha hablado mucho de ella, pero es tan desconocida". Sin embargo, al preguntarle por cómo era en la intimidad, reconoce que era "súper estricta. Decía que las penas se lloran en casa". Una valiosa lección que le inculcó a su hijo y que luego el torero ha querido transmitir a los suyos.