A tan solo una semana de su enlace, Íñigo Onieva y Tamara Falcó volvían a ser los protagonistas del fin de semana. En la noche del jueves se producía un atraco en la autovía A-6 a la altura de Las Rozas en Madrid. Un vehículo circulaba por la carretera en torno a las 21:35 horas cuando tres hombres, fingiendo ser guardias civiles, les daban el alto y procedían al robo. En él viajaban dos joyeros con cerca de 2 millones de euros en joyas. Este botín con el que se hicieron jugaría, según las informaciones, un papel relevante en el enlace de esta pareja en el Palacio de El Rincón. Tanto el relaciones públicas como la Marquesa de Griñón ya han negado que fueran para ellos, igual que para alguna de sus madres, Isabel Preysler y Carolina Molas.

Íñigo Onieva pierde los papeles con la prensa tras conocerse el robo de las joyas de su boda con Tamara Falcó "Carolina Molas es amiga, estuvo con ellos. Pero lleva joyas de su familia, no eran para ella", descubre Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa'. Aunque los dos joyeros asaltados de Del Páramo Vintage conocen a la familia, en esta ocasión la madrina del enlace no lucirá sus diseños. Para esto opta por otras piezas con un significado especial y relacionado con su familia. La madre del novio responde muy sorprendida a los medios cuando le preguntan por este suceso. "¿Y a mí me preguntáis eso?", reconocía ante el micrófono de Europa Press sin desvelar mucho más. Están en plenos preparativos de la boda de su hijo este 8 de julio y son días de muchos nervios, lo normal en estos eventos.