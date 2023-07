Conoce a Athenea Pérez, la nueva Miss Universo España 2023

La murciana Athenea Pérez se ha coronado este sábado, 1 de julio, como la nueva guapa oficial después de proclamarse ganadora de Miss Universo España 2023 en una gala de infarto celebrada en el Hotel Los Olivos Resort, en Tenerife. La joven de 27 años coge así el testigo de Alicia Faubelhan y luchará por el título de Miss Universo próximamente. De padre murciano y madre guineana, la modelo se define como una chica camaleónica, resiliente y profunda.

Athenea Pérez puede presumir de ser la nueva belleza oficial de España. Sin embargo, su camino a la corona no ha sido nada fácil. Desde que se conociera que era la candidata de la Región de Murcia, la joven ha tenido que lidiar con ataques racistas. A pesar de esto, la Miss Universo España 2023 está feliz y orgullosa de llevar la corona. No es para menos pues ha nacido para ello. Se define así misma como una persona resiliente, ve la vida desde un lado muy positivo y está enamorada de Magic, su perro. Al canino lo define como su compañero de vida: "Si me voy al fin del mundo, irá a mi lado".

Athenea Pérez cumplió hace nada 27 años y ha estudiado el Doble Grado en Marketing y Publicidad. Es una apasionada del deporte, de hacer largas caminatas con su perro, leer novelas románticas, ver documentales de historia y pasar tiempo de calidad con sus amigos. En su vida no puede faltar un buen café, una bebida que la activa para poder encarar su día a día.

A la joven le gusta viajar y conocer mundo. Prueba de ello son las innumerables instantáneas que podemos ver en sus redes sociales. Le encanta posar ante las cámaras, aunque prefiere lanzar profundas reflexiones que ayuden a todos aquellos que la siguen. "La vida es menos vida sin esas piedras en el camino. Piedras con las que llegas a encariñarte, y te cuesta incluso desprenderte. Cada situación lleva a una enseñanza, y aunque la mayoría de veces duela, somos la suma de todas nuestras vivencias", llegó a explicar en una ocasión.

Athenea Pérez, preparada para comerse el mundo

Athenea quiere comerse el mundo, está preparada para todo lo que viene y encara el futuro con una fortaleza y firmeza digna de admirar. "No sabéis lo importante que es tener energía interior, cuidarte, quererte y valorarte. Animarte, apoyarte y consolarte si hace falta. Soy mi mejor amiga, y soy yo misma la que lucha por mi felicidad", reflexiona. Nunca ha dejado de luchar por lo que quiere y ve en sus padres el motor de su vida. La murciana cuenta que cada vez se ve más parecida a su madre, aunque reconoce que su cara es la de su padre. Ambos han estado a su lado en este bonito viaje y le han dado alas para cumplir su sueño.