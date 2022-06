Este miércoles, Irene Rosales ha cumplido 31 años. Y está encantada de contar un año más en su biografía. Para demostrar lo satisfecha que está en su aniversario ha compartido un emotivo mensaje en el que la mujer de Kiko Rivera recuerda de manera muy especial a sus padres, fallecidos ambos hace dos años.

«No me quedará otra que hacerme a la idea de que los años pasan volando», arranca diciendo la modelo en sus redes sociales. «Si la vida me ha enseñado algo ha sido a darle importancia a lo importante, a disfrutar de cada instante y rodearme de personas bonitas.

Soy muy afortunada, tengo salud y una familia maravillosa».

«Os echo tanto de menos que duele», dice Irene Rosales

A continuación, Irene se dirige a sus progenitores, ya fallecidos: «Papi y mami, todos los días de mi vida estáis en mí, pero hoy en especial GRACIAS por darme la vida. Os echo tanto de menos que duele, pero os siento». Unas palabras con las que, una vez más, da un lugar a sus progenitores, a los que estaba muy unida, y cuya pérdida la sumió en una profunda tristeza.

La madre de Irene Rosales, Mayte Vázquez, falleció el 6 de febrero de 2020 en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta como consecuencia de una larga enfermedad. Apenas nueve meses después, en noviembre de ese mismo año, fallecía su padre, Manuel Rosales, quien arrastraba una grave dolencia desde hace años. Este tenía un tumor cerebral desde hace 17 años, que le fue descubierto cuando un día perdió el conocimiento en el trabajo. “Lleva con él (el tumor) 16 años. Es un campeón, un luchador. No es feliz, no es una persona que se pueda valer 100% pero está con nosotros”, confesó la andaluza en una entrevista.

Kiko Rivera envía un emotivo mensaje a Irene Rosales en su cumpleaños: «Te amo siempre»

Pero en el cumpleaños de Irene Rosales no todo han sido momentos de nostalgia. La que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ ha recibido una felicitación muy especial: la de su marido. El DJ, desde su casa de Castilleja de la Cuesta en Sevilla, le ha hecho llegar un bonito mensaje desde su cuenta de en Instagram. «Y ya son 8 cumpleaños juntos 🌷 Eres y siempre serás lo mejor que me ha pasado en la vida ❤️», la he escrito desde su perfil oficial de Instagram. «Te amo para siempre @irenerova24 Feliz cumpleaños 🎂», ha destacado, junto a varias fotos de algunos de los momentos que han pasado juntos. Irene Rosales no ha dudado en contestarle, agradecida: «Gracias mi vida siempre. Sigamos llenando cada momento de besos. Te amo», le ha dedicado de manera pública, dejando claro ante los miles de seguidores de ambos cuánto amor se profesan.