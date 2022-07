Aunque parecía que el polígrafo de ‘Sálvame Deluxe’ iba a suponer un pulso entre Kiko Matamoros y Lydia Lozano, finalmente no ha sido así. El colaborador ha realizado distintas confesiones, desde su mayor temor durante su paso por ‘Supervivientes’ a lo que piensa de la relación entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Uno de los puntos clave se ha producido cuando ha reconocido un error con su compañera de plató. «No creo que Lydia Lozano se haya acercado a Marta para sonsacarle información. La he cagado. Lo reconozco». Unas palabras que han provocado las lágrimas de la periodista. «No tengo nada que decir».

El controvertido asunto radica en la relación que mantuvieron Lydia Lozano y la pareja de Kiko Matamoros, Marta López, cuando esta era su defensora en el plató de ‘Supervivientes’. Aunque en un principio Kiko pensó que la colaboradora se había aprovechado de la ‘influencer’, ahora reconoce su fallo. «Ayer hablando con ella me enseñó los mensajes que habían intercambiado. Cuando digo lo que digo de Lydia, estoy convencido de lo que digo es verdad. Si le he hecho daño a Lydia por un juicio que no es acertado le pido perdón públicamente», ha afirmado muy serio. También ha añadido que su chica estaba «muy agradecida» por el apoyo que le había mostrado la colaboradora. «No hay ni un audio de Marta que la comprometa».

Kiko Matamoros se sincera

Tras vivir su aventura más extrema en los Cayos Cochinos de Honduras, Kiko Matamoros ha reconocido que no podrá saldar su deuda con Hacienda. «No sé lo que se piensa la gente que se gana en ‘Supervivientes'». Su polígrafo nos deja grandes titulares como el siguiente: «Físicamente no me siento superior a mis compañeros, pero intelectualmente sí». Ha negado rotundamente haber sentido atracción sexual por alguna de sus compañeras de Supervivientes. También se ha pronunciado sobre cuestiones íntimas. «El primer día que llegué hice el amor y he recuperado mi actividad sexual».

Kiko Matamoros ha explicado que Anabel Pantoja le dijo al principio del concurso que no descartaba volver con Omar. «Me dice que está en una fase en la que tiene que tomar decisiones. Ella me dice que quiere aclarar las ideas, no me lo dice literalmente, pero me lo deja caer». Asimismo ha subrayado que la sobrina de Isabel Pantoja intentó conquistar a Yulen «a base de viajes a Nueva York y zapatillas de marca. Anabel le ofrece a Yulen una vida fuera. Vas a entrar en una rueda en la que se va a poder beneficiar de una serie de cosas». Además, ha negado que se haya sentido decepcionado porque esta ha llegado más lejos que él en el reality. «Creo que no se merece que se meta en la final. Ha hecho un concurso blindándose, nadie se atrevía a nominarla».

Una de sus revelaciones más sinceras tiene como protagonista a su pareja. Ha explicado que su mayor temor era que su relación «se fuera a la mierda. No por razones de que hubiera un tercero sino por estar mucho tiempo separados».