La confesión de Norma Duval: "Tuve un Rubiales y rodaron dos tortas"

El polémico beso de Rubiales a Jenni Hermoso ha conmocionado no solo a la sociedad española, también ha trascendido fuera de nuestras fronteras. De aquel gesto "no consentido", según la propia jugadora describió, han opinado un sinfín de rostros conocidos y han provocado un sinfín de testimonios de personas anónimas y famosas en las que denuncian los abusos de poder que han sufrido en sus vidas. La última en hacerlo ha sido Norma Duval, quien ha confesado que vivió un episodio parecido al de la final del Mundial femenino de fútbol.

Norma Duval se ha sincerado por completo en una entrevista en 'La Razón' y ha reconocido que ella también fue Jenni Hermoso tiempo atrás. La vedette reconoce que en su vida ha habido también un Rubiales y ha explicado cómo le llegó a parar los pies. "Una vez tuve un tema, lo paré rapidísimo y hasta hoy. He sido empresaria y no he tenido que pasar por ciertas situaciones. Una vez sí hubo un Rubiales y rodaron dos tortas bien dadas. Fue en TVE", afirma.

De aquel episodio han pasado ya muchos años y ahora Norma Duval está en uno de los mejores momentos de su vida. A pesar de tener dos crisis muy fuertes con Matthías Kühn, ambos se daban el "sí, quiero" en noviembre de 2022. Se siente completa junto a su marido, ambos se dan su espacio, algo que ve indispensable en el buen funcionamiento de su relación. "El hecho de tener una edad y ser más maduros te da la posibilidad de no cometer errores del pasado", llegó a comentar de manera reciente. Le está muy agradecida al empresario puesto que justo apareció en el peor momento de su vida, el año en el que su hermana Carla falleció a causa de un cáncer.

Norma Duval, centrada en su papel como abuela

Norma Duval está completamente inmersa en sus negocios y actualmente se encuentra apurando sus últimos días de vacaciones. Cuenta que tiene entre manos un programa de televisión registrado, aunque no da detalles de lo que puede ser este proyecto profesional. También está completamente centrada en su faceta como abuela. Considera que está para consentir y que son sus hijos los que deben cuidar a los pequeños.

