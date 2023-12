La confesión de Juan Ortega tras su no boda: "No lo he hecho bien"

Se va a cumplir una semana desde que Juan Ortega tomara la decisión de darle plantón a su novia, Carmen Otte Alba, el día de su boda. Desde entonces, la información sobre el tema del momento no cesa y son ya muchos los misterios que hay alrededor del que iba a ser uno de los días más felices para el diestro y su prometida. Ahora, hemos conocido que el matador de toros está refugiado en Checa, un pueblo de Guadalajara, y se ha puesto en contacto con varias personas de su entorno.

Juan Ortega está completamente destrozado, hasta el punto en el que se le ha pillado llorando y rezando en un iglesia de Checa, el pueblo de Guadalajara en el que se encuentra refugiado. En medio de la tormenta mediática, el torero ha hecho varios movimientos. Entre ellos, hablar con su entorno. En concreto, el matador de toros ha escrito a sus amigos más cercanos y se ha pronunciado sobre su no boda. "No lo he hecho bien, pero esto no iba bien desde hace tiempo… Ni voy a dar un comunicado ni voy a dar explicaciones. No haré nada, esto ya pasará, mañana habrá otra noticia nueva y se olvidarán", son las palabras que ha enviado a su entorno, según publica 'Vanitatis'.

Juan Ortega no tiene intención de reaparecer públicamente y le ha explicado también a su entorno que está esperando a que pase todo el aluvión mediático para poder verlos. "Nos vemos después de Navidad", les indica. Lo cierto es que el diestro está completamente centrado en su próxima cita profesional. Será el sábado 11 de febrero en Valdemorillo, con motivo de la Feria de San Blas y la Candelaria, y compartirá carta con Alejandro Talavante y Ginés Marín. Por otro lado, también se ha conocido que el diestro ha devuelto todos los regalos que le hicieron los 500 invitados pues no quería quedarse con nada para que se le cuestionara. Por su parte, Carmen Otte Alba se encontraría en Argentina con su hermana. Se trata del viaje de luna de miel que había contratado la pareja previamente a los hechos.

¿Qué pasó para que Juan Ortega cancelara su boda?

Son muchos los misterios que rodean al motivo por el que Juan Ortega tomó la decisión de cancelar su boda a última hora. Paloma Barrientos sostiene en 'Fiesta' que el punto de inflexión del diestro con respecto a enlace llega el 17 de noviembre, el día del mano a mano con Roca Rey en Ecuador. Pocas horas después de que se hiciera pública la noticia, salió a la luz que habrían sido unas dudas sobre su relación las culpables de la cancelación de su boda. Sin embargo, conforme pasan los días existen nuevas teorías que intentan arrojar algo de luz a lo sucedido. En primer lugar, según explicaba Omar Suárez en 'Fiesta', al diestro no le habría quedado más remedio el suspender el enlace debido a una amenaza que recibió por parte de una persona de su pasado. "Nunca se ha acabado de ir del todo. Lo que hace es amenazarle con que si se casa va a ir a la boda a contarlo todo. Lo que decide (Juan Ortega) es anular el enlace. Esta persona no se creía que esa boda se iba a producir", explicó el periodista.