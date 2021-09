Después de todo lo que se está diciendo sobre él, Bigote Arrocet ha querido confesar si alguna vez le fue infiel a María Teresa Campos.

«Nunca me olvidaría de María Teresa Campos». Esta ha sido la primera declaración que ha hecho Bigote Arrocet antes de revelar su línea de la vida en ‘Secret Story’. El humorista ha querido empezar desde su infancia, desvelando el episodio tan duro que vivió cuando era apenas un niño: tener que decidir entre irse con su madre o con su padre cuando estos estaban en pleno proceso de separación. Estas revelaciones las ha hecho antes de conocer que sigue nominado de cara al próximo jueves, junto a Miguel Frigenti.

«Tuve una infancia muy feliz. Me fui a Chile con mis padres. Se estaban separando. Nos preguntaron con quién nos queríamos ir. Les dije que no quería irme con ninguno de los dos. Me fui y como a los 12 años me fui de casa. En la calle estuve viviendo al lado de un incinerador de basura. No quería irme a casa de ningún familiar. Mi padre decía que en menos de una semana volvía. No volví», ha empezado diciendo.

«La vida me la ganaba trabajando de acomodador, todos pensaban que era más mayor de lo que era. Era un superviviente. También trabajé en una bodega. Luego me dediqué al humor y gané varios festivales. Con 15 años empiezo en la televisión. Terminamos un festival y me vengo a España. Empiezo en televisión. Trabajé con Carmen Sevilla. Empecé a hacer programas en los que me habían invitados. Tuve mi primera hija en Chile, los otros dos acá», ha terminado diciendo sobre esa etapa de su vida.

Bigote Arrocet ha querido recordar los años más duros de su vida

A sabiendas de que su relación con María Teresa Campos interesa, Bigote ha empezado recordando dónde conoció a la presentadora de televisión: «La conocí cuando me hizo una entrevista. Hablamos de mi mujer, que había fallecido hacía poco. Estuvimos juntos seis años. Tuvimos una discusión una vez, otra más y la tercera, me fui. Hay que ser un canalla, nunca me despediría de una persona por un correo. A partir de ahí me han dejado mal. Han hablado mal y se han inventado cosas. Aquí estoy para decir lo que queráis», dice aprovechando la ocasión para defenderse después de todo lo que se ha dicho de él.

Para él fueron unos años increíbles: «Yo he sido muy feliz con ella. Es encantadora, culta, era más divertida que yo. Soy medio sieso. Cuando tienes un pequeña discusión, cuando llega la segunda y la tercera, llegará la cuarta, la quinta… Pasar por ese proceso para mí es súper doloroso».

Hace unos días hacía una declaración sobre la infidelidad, lo que le ha llevado a tener que rectificar. Él aseguró que todo hombre había sido infiel, algo que ha querido rectificar en la línea de la vida. «Yo no me tomo como algo normal la infidelidad, pero he visto muchas cosas. Yo creo que sí, que soportaría una infidelidad. Yo a Teresita no la he engañado», ha querido puntualizar.

La opinión de Terelu Campos sobre la intervención de Bigote

Terelu Campos ha estado muy pendiente en todo momento de lo que ha dicho Bigote. Y ha querido dar su parecer sobre cómo lo ha visto: «Lo he visto súper nervioso, no lo he visto cómodo. Con lo poco que lo conozco, sé que él no está cómodo en la casa. Es una persona muy independiente, necesita su soledad. No lo veo bien y hay a veces que hasta me agobio. Yo no le deseo mal a nadie y tampoco a él. Se le ha olvidado lo que ha dicho. Él claramente le ha dicho a Frigenti que ha sido infiel. No ha tenido nada emocional en su línea de la vida. Pensaba que él iba a mostrar esa parte emocional».