Gabriela Gillén cuenta los días - y las horas - para tener entre sus brazos a su primer hijo, fruto de su relación con Bertín Osborne, que está previsto que nazca el próximo 31 de diciembre. Un bebé muy deseado para la fisioterapeuta que, sin embargo, afronta sola la recta final de su embarazo ya que el artista ha decidido permanecer al margen, según ella misma ha confesado. Afortunadamente, la ex pareja de Bertín cuenta con el apoyo de su madre, que ha viajado desde Paraguay hasta Madrid para estar a su lado.

Desde que saltara la noticia de su embarazo, Gabriela Guillén pasaba del anonimato a ser el centro del foco mediático. En primer lugar, por la sorpresa que supuso para todos - incluida la familia del artista- la confirmación de que Bertín Osborne sería padre, a los 69 años, de su sexto hijo. Además, tampoco había trascendido la información de que el artista hubiera rehecho su vida sentimental, tras su ruptura con Fabiola Martínez.

Sin embargo, lo que un principio se recibió como una excelente noticia, poco a poco, la relación entre Bertín y Gabriela se ha ido enfriando durante el embarazo de la joven. Especialmente después de que se descubriera que el artista iba a exigir unas pruebas de paternidad tras el nacimiento de su hijo. "El tiempo dirá las cosas. No tengo que demostrar nada. Yo sé mi verdad", decía hace unos días Gabriela Guillén.

Gabriela Guillén no quiere "dar pie a ningún tipo de elaboración"

Eso sí, según ha afirmado la periodista Beatriz Cortázar en el programa 'Es la mañana de Federico' de 'esRadio', Gabriela Guillén habría puesto una condición ineludible para hacer la prueba de paternidad a su bebé. "Gabriela me ha dicho que ella no tiene problema en hacerse la prueba de ADN. Pero hay un acosa que tiene clara: se la va a hacer en el mismo lugar donde mandan los jueces, no una clínica privada o laboratorio privado", ha explicado Cortázar. "Ella va a ir al instituto toxicológico, un lugar cien por cien seguro e imparcial... Un sitio riguroso y con luz y taquígrafo, que no sería la primera vez que en un sitio alguien tiene un amigo". El objetivo de Gabriela sería "no dar pie a ningún tipo de elaboración".

Una postura que dejaría clara la intención de Gabriela Guillén de "defender su verdad", como ella misma ha explicado en más de una ocasión. Por su parte, Bertín Osborne ha optado por dar la callada por respuesta a toda la polémica que rodea su futura e inminente nueva paternidad. Eso sí, ha advertido que "pronto romperá su silencio", dejando entrever que prefiere esperar los resultados de la prueba de paternidad para manifestarse al respecto.

De hecho, sería el entorno de Bertín, según ha añadido Isabel González en el mismo programa radiofónico, los que le han aconsejado pedir esa prueba de ADN: "A mí me consta que el entorno de Bertín Osborne no está seguro de que sea el padre. Hablan de que es un candidato a ser el padre de la criatura". Dejando claro que sería la familia del cantante la que desea salir de dudas cuando nazca el bebé.